Valberg accueille une manche de la coupe de France de VTT de descente

Avec 14 titres de champion du monde depuis la création en 1990 de cette compétition, la Côte d'Azur est le berceau de la DH (down hill). Nicolas Vouilloz, Fabien Barrel et désormais Loïc Bruni sont les ambassadeurs azuréens de cette discipline spectaculaire. Il était donc normal qu'une manche de la coupe de France fasse étape chez nous, à Valberg. Certes, ce n'est pas une manche de coupe du monde mais c'est déjà du sacré niveau qui viendra poser ses roues pendant 3 jours dans le Mercantour. Les meilleurs tricolores viendront s'affronter sur une piste de 3 km de long qu'il faut, vous l'avez deviné, descendre le plus vite possible en VTT; vélo pourvu de tous les amortisseurs possible. Car une descente de VTT ça remue sacrément. Le spectacle sera donc au rendez-vous pendant 3 jours.