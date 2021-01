Valentin Madouas sera prêt pour le départ du Tour de France 2021 à Brest

A 24 ans, le Brestois Valentin Madouas a prolongé mardi son contrat avec l'équipe Groupama-FDJ jusqu'à fin 2024. L'annonce en a été faite ce mardi lors de la présentation virtuelle de l'équipe pour la saison. Le puncheur breton est passé professionnel dans la formation de Marc Madiot en 2018. "J'ai passé [un] cap l'an dernier, a estimé le Brestois sur son évolution de carrière. Cela ne s'est pas vu sur les résultats mais j'ai été beaucoup plus régulier, même s'il m'a toujours manqué un petit truc pour gagner. Je n'ai pas couru très juste."

"Je connais les routes par coeur !"

"Il me reste deux-trois ans pour progresser, prendre de l'expérience, a ajouté le coureur. A moi de réussir maintenant à gagner." Le Finistérien sera sur la ligne de départ du Tour de France à Brest, avec son copain David Gaudu et Arnaud Démare : "Cette année, le départ sera à la maison. Je vais être à 500 mètres de chez moi, je connais par coeur les routes de la première étape, ce sont mes routes d'entraînement. On ne parle que de ça à la maison !"

L'équipe française a aussi confirmé l'engagement de ses principaux coureurs sur plusieurs années : 2023 pour Thibaut Pinot, Arnaud Démare, David Gaudu et le Suisse Stefan Küng, 2024 pour Rudy Molard et donc Valentin Madouas.