Vélo : Frédéric Machabert retente le tour d'Auvergne-Rhône-Alpes avec Laurent Charbonnier

Alors qu'il a échoué pas loin de l'arrivée l'été dernier avec Antoine Relave, le Ponot Frédéric Machabert se relance dans un tour de la région à vélo en deux jours accompagné cette fois de son compère Laurent Charbonnier et avec la ferme intention de le boucler.

Pour Frédéric Machabert, qui est aussi attaché de presse de la formation AG2R La Mondiale de Romain Bardet, ce défi fait encore plus cette année, à un moment ou le vélo devient un mode de déplacement de plus en plus crédible, et ou les Français vont rester en France cet été.

"L'été dernier on était parti fatigué. Si je m'étais dit que ce n'est pas possible, je n'y retournerais pas. Je trouve que ça fait sens dans la situation actuelle au moment ou on dit aux gens de rester en France. Ça montre qu'on peut faire des choses sympa dans la région. Je me souviens de la plaine de la Limagne, horrible en voiture. A vélo, on a une vue panoramique, c'est top!"

Je trouve que ça fait sens dans la situation actuelle au moment ou on dit aux gens de rester en France cet été. - Frédéric Machabert

570 kilomètres à parcourir et 7.000 mètres de dénivelé

Laurent Charbonnier est lui un coureur local connu au Puy-en-Velay. Les deux hommes ont déjà bouclé le tour de la Haute-Loire à vélo il y a deux ans, soit 335 kilomètres. Là, ce sera plus costaud. Un périple de 570 kilomètres les attend et pas loin de 7.000 mètres de dénivelé.

"On part de Gannat dans l'Allier, explique Fred Machabert. On descendra en longeant Clermont, Issoire pour filer vers Brioude, la Chaise-Dieu, Craponne, le Pilat, la vallée du Rhône, puis le nord Isère, Voiron, Chambéry, le lac d'Aix-les-Bains et la plaine de l'Ain jusqu'à Lyon. Pour moi, ce n'est pas une performance. Un professionnel fait le même parcours avec quatre heures de moins que nous. C'est une balade longue distance. Le vélo est un objet de balade et de découverte."

Pour moi, ce n'est pas une performance. C'est une balade longue distance. Le vélo est un objet de balade et de découverte.

Départ prévu de Gannat dans l'Allier le samedi 20 juin en fin de matinée avec une assistance pour passer par les douze départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'envie d'arriver pour l'apéritif dimanche après-midi sur les quais du Rhône à Lyon.