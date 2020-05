Vente au profit de l'hôpital de St-Claude du maillot d'Alexis Vuillermoz porté lors du Tour de France 2019

Rapportera-t-il autant, par exemple, que le prestigieux maillot "Tourmalet" du Haut-Saônois Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) dont la vente aux enchères avait permis un don de... 6.300 euros (!) à l'hôpital de Vesoul fin avril ?

En tous cas, comme son collègue franc-comtois du peloton mondial, Alexis Vuillermoz (AG2R La Mondiale) décide à son tour d'apporter sa notoriété au profit des personnels soignants. Dans son Jura natal et plus précisément pour l'hôpital de Saint-Claude, à quelques kilomètres seulement de son village de Chevry où l'association La Chevryonne vient de lancer une tombola solidaire en ligne jusqu'au 30 juin prochain.

Son maillot dédicacé du Tour de France 2019 en guise de "gros lot"

"Tous les bénéfices seront reversés à l'Amicale du personnel du centre hospitalier de Saint-Claude, qui souffre déjà en temps normal d'être _le seul du Haut-Jura_, afin de le soutenir dans la lutte contre le COVID-19 et d'améliorer ses conditions de travail et son quotidien". Pour pouvoir participer à cette tombola et au tirage au sort qui déterminera les gagnants des lots offerts, il suffit d'acheter un ticket au tarif de 5 euros. Autrement dit, plus vous achèterez de tickets, plus vous augmenterez la cagnotte pour l'hôpital san-claudien.

Et plus vous aurez également de chances de remporter le très joli et symbolique "gros lot" : le maillot porté durant plusieurs étapes du Tour de France 2019 par Alexis Vuillermoz aux côtés de son leader Romain Bardet ! "On n'est _pas comme les footballeurs_", sourit le cycliste jurassien, "on ne change pas de maillot chaque jour sur le Tour de France : il est lavé chaque soir et on en utilise 3 en général pour les 21 étapes"... Cette fameuse tunique "collector", offerte et dédicacée par Alexis Vuillermoz, sera directement expédiée au domicile de l'heureux gagnant du tirage au sort.