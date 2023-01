Victime d'un accident, l'ex Stadium Manager du SM Caen voit la fin de son calvaire

Thierry Chevalier fait clairement partie de ses personnes qui aiment relativiser les petits tracas de la vie quotidienne et positiver. Il l'est encore plus devenu depuis son accident survenu le 08 mai 2021 sur les routes de la Suisse Normande.

ⓘ Publicité

"En fait on se rend compte qu'on n'est pas grand chose et que la vie ne tient qu'à un fil. J'ai été en centre de rééducation à Hérouville-Saint-Clair et j'y ai vu des cas très lourd. On apprend à relativiser les choses et à profiter des moments en se disant que des fois des choses qui m'auraient contrariées avant ne sont pas si graves."

Ce 8 mai 2021, Thierry s'était fait un plaisir de reprendre le vélo avec un ami en profitant de la levée des restrictions liées au confinement interdisant de circuler au delà de dix kilomètres de son domicile.

"La sortie se passait bien. C'était un beau samedi. Et puis malheureusement j'ai croisé un automobiliste qui a perdu le contrôle de son véhicule en sortie de virage. Il m'a percuté de face. Je me rappelle juste avant que je me disais que je me trouvais dans un très joli paysage. Je me suis dit que la voiture arrivait un petit peu vite et après tout va trop vite. J'ai dû être projeté à six-huit mètres. Je n'ai aucun souvenir. J'étais conscient après le choc. J'ai fait un petit état des lieux de mon cou, de mes bras, de mon tronc. J'ai vu que je n'avais aucun souci. Et c'est quand j'ai voulu bouger mes jambes que visuellement j'ai constaté une fracture ouverte à la jambe gauche. Et j'ai vu aussi que c'était impossible de m'appuyer aussi sur ma jambe droite."

Victime d'une fracture du fémur droit et d'une fracture tibia-péroné avec atteinte du nerf, c'est le début de vingt longs mois de soin, d'opération et de rééducation. "Tout s'enchaîne : transféré au CHU, opéré dans la foulée, trois semaines à l'hopital, deux mois au lit à la maison et quatre mois en fauteuil. J'ai pu reprendre le travail en novembre 2021 à temps partiel thérapeutique avant d'avoir des complications au niveau du tibia. J'ai dû repasser sur le billard en juin dernier et là je vois la fin du tunnel avec la reprise du travail à 100% en décembre."

Si Thierry Chevalier a pu surmonter ce parcours médical douloureux, il ne l'a pas fait seul. Il a eu l'appui de sa femme et de ses filles mais aussi du SM Caen. "Au niveau du club, c'était très compliqué à ce moment-là sportivement. Une semaine après mon accident, c'était le match du maintien contre Clermont. Les gens du MNK 96 ont déployé une banderole. Des joueurs m'ont appelé juste avant et juste après le match. Cela fait chaud au cœur. En prenant un petit peu de recul, je retiens surtout les marques d'affection et la solidarité des gens."

Aujourd'hui, Thierry Chevalier travaille à la mairie de Caen sur le projet des festivités autour du Millénaire de la Ville. Une nouvelle mission motivante après la fin de son parcours au SM Caen.