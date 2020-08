Le Berrichon Julian Alaphilippe fait le point sur ses objectifs pour le Tour de France

Après son Tour de France 2019 d'anthologie, Julian Alaphilippe retrouve les routes de la Grande Boucle. Le Berrichon est au départ du Tour de France. La première étape part de Nice, samedi 29 août à 14h15. Son équipe avait prévenu en début de semaine : Alaphilippe ne rééditera probablement pas ses exploits de l'été dernier, avec deux victoires d'étape et 14 jours passés avec le maillot jaune. Il avait bouclé le Tour à la cinquième place. "Je ne suis pas venu ici pour le classement général. Il n'y a rien de comparable à l'année dernière", prévient Julian Alaphilippe en conférence de presse. "On est en train de traverser une saison vraiment particulière. La préparation a été différente. Par contre, l'envie est la même, la détermination aussi", ajoute-t-il.

Au moins une victoire d'étape visée par Julian Alaphilippe

La saison a repris début août, après quatre mois et demi sans la moindre compétition. Le natif de Saint-Amand-Montrond a connu quelques journées difficiles. Mais il a aussi montré des choses très intéressantes. Deuxième de Milan-San Remo, troisième des championnats de France, troisième de la quatrième étape du Critérium du Dauphiné.

"Ce serait vraiment génial de pouvoir lever les bras sur ce Tour, ce sera l'objectif pendant les trois semaines. Il y aura forcément des étapes à ma convenance sur le papier. Il faut que les jambes soient là", précise Julian Alaphilippe.

Pas d'ambition pour le classement général ... mais le Maillot jaune dans le viseur !

Après son épopée fantastique l'été dernier, Julian Alaphilippe a beau dire qu'il n'a pas d'ambition pour le classement général, le cycliste berrichon ne dirait pas non si l'opportunité de porter le Maillot jaune se présente. La deuxième étape de ce Tour de France, sur les hauteurs de Nice, convient parfaitement à ses qualités. "Je ne vais pas le cacher : si j'ai de bonnes sensations, que je me sens bien et que ça va dans le bon sens, _dimanche c'est vraiment une bonne opportunité d'aller chercher une victoire d'étape et le maillot jaune_. En tout cas, je vais tenter ma chance, c'est sûr", souligne Julian Alaphilippe.

Il ne sera évidemment pas le seul coureur avec des ambitions aussi élevées. Et son Tour de France 2019 exceptionnel a mis en alerte tout le peloton. Alaphilippe sera donc nettement plus surveillé.