Victoire française sur le Tour d'Italie : Victor Lafay s'impose dans la huitième étape du Giro

Victor Lafay est devenu ce samedi 15 mai le 43e Français à remporter une étape du Giro. Le Savoyard de 25 ans s'est imposé sur la huitième étape du Tour d'Italie, à Guardia Sanframondi, et a ouvert par la même occasion son palmarès professionnel. "J'étais venu sur le Giro pour ça, pour gagner une étape, mais c'est incroyable de le réaliser dès la première semaine. C'était dur mais je me suis accroché", a-t-il réagi à l'issue de la course.

Le coureur de Cofidis s'est montré le plus fort d'un groupe de neuf coureurs au bout d'une montée de trois kilomètres menant à l'arrivée. "Je voulais être devant et je me suis mis quasiment dans tous les coups qui sortaient, j'y ai laissé beaucoup d'énergie. Après, j'ai cherché à m'économiser. Heureusement, le peloton nous a laissé partir", a expliqué Victor Lafay.

Le Français a confirmé ainsi un talent entrevu dans la catégorie espoirs quand il avait pris la deuxième place du championnat d'Europe 2018, derrière le Suisse Marc Hirschi. Il est le premier coureur de l'équipe Cofidis à gagner dans le Giro depuis Damien Monier en 2010.

