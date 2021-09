Victor Koretzky s'engage avec B&B Hotels : "Une victoire d'étape sur un grand tour me fait rêver"

L'appétit de Victor Koretzky ne cesse de grandir. Cinquième de la dernière épreuve olympique de cross-country, le talentueux cycliste lodévois va découvrir la route, à compter de 2022. Il vient de s'engager pour deux ans avec l'équipe B&B Hotels, dirigée par l'ancien professionnel Jérôme Pineau.

Peut-on parler d'un nouveau virage dans votre carrière ?

Oui clairement. Cela fait quelques années que l'on voit des vététistes partir sur route, peut-être même plus tôt dans leur carrière. Cela donne envie. J'ai fait de la route étant plus jeune, mon frère a été professionnel sur route. L'équipe me laisse aussi continuer à m'exprimer en VTT. C'est une très bonne opportunité pour moi. Cela me motive, pour la suite.

Qu'est-ce qui vous attire, en terme de sensations ?

Au niveau des course, on ne roule pas du tout de la même façon. Ce sont des courses plus longues, avec plus de stratégie et de tactique. Mais vu que j'ai couru plus jeune sur route, sur les épreuves des écoles de cyclisme, je connais ce milieu. Il m'a toujours plu, même si j'avais fait un choix différent étant plus jeune. Aujourd'hui, je veux découvrir ce milieu, dans un cadre professionnel.

Quand la porte s'est-elle ouverte ?

Les victoires en coupe du monde ont attiré l'attention. La victoire en coupe du monde à Gstaad a déclenché pas mal de choses. Il y avait des coureurs comme Mathieu van der Poel ou Tom Pidcock. Des gars qui performent aussi beaucoup sur la route. C'est clair que ça motive d'autres équipes à s'investir avec des vététistes. On voit que les coureurs sont capables d'être performants dans beaucoup de disciplines. Ce qui est important pour un athlète, c'est d'être bien dans sa tête et qu'il ait envie de faire du vélo. Pour ça, s'il doit pratiquer plusieurs disciplines, je pense qu'il faut le laisser faire. Le laisser être heureux et content de monter sur un vélo pour s'entraîner.

A quoi va ressembler votre agenda, prochainement ?

On approche de la fin de saison. Je décolle pour Paris (ce lundi, ndlr) et demain pour les Etats-Unis, avec la dernière manche de coupe du monde près de Washington. Le plus gros de la saison sera passé, après ça. Ensuite, ce sera la coupure et la pause hivernale, avant de reprendre des stages et les entraînements avec ma nouvelle équipe. On peaufinera au mieux la saison prochaine.

Quels sont vos rêves sur la route ?

Des courses d'un jour me font rêver. Une victoire d'étape sur un grand tour aussi. Il faudra voir ce que je suis capable de faire dans un peloton. Mais forcément, j'aurai envie de briller le plus tôt possible. Ce ne sera pas facile, mais je vais tout mettre en oeuvre pour y arriver.

Qui sont vos modèles dans cette nouvelle discipline ?

Je ne sais pas si j'en ai. Mais chaque année, j'ai un oeil attentif sur la saison de route. J'adore regarder les courses d'un jour ou les derniers kilomètres d'une étape. J'aime les punchers comme Julian Alaphilippe, qui tentent des choses et qui sont audacieux. Quand ça réussit, ça fait des belles histoires.