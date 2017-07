Vidéo - 2 routes construites à l'intérieur de l'Orange Vélodrome pour l'étape du Tour de France à Marseille

C'est un défi technique et une première mondiale : pour l'avant-dernière étape du Tour de France à Marseille ce samedi, 2 routes sont construites en quelques heures à l'intérieur du Stade Vélodrome.

Céline Dion était encore en concert dans cet Orange Vélodrome mardi soir. 10 000 places assises sur la pelouse, une scène à démonter. En 2 jours seulement, le stade change complètement de peau. Ce samedi, les coureurs vont s'élancer pour 22 km de contre-la-montre individuel, départ et arrivée au stade.

Les derniers camions du concert de Céline Dion sont partis seulement mercredi soir vers 18h. Dans la foulée, la pelouse a été scalpée et 9 000 m carrés de plaque d'aluminium ont été posées sur le terrain.

"Par-dessus ces plaques nous avons construit ces 2 routes. On y a mis de la terre, une grave qu'on a tassée, et par-dessus on a recouvert une couche de bitûme. Elle supporte les coureurs évidemment mais aussi les camions du Tour" Martin D'Argenlieu, le directeur de l'Orange Vélodrome

"On peut faire des choses, et beaucoup même ! On envisage des courses de voitures, une course à pied, du moto-cross. Le Tour de France, ça représente des milliards de téléspectateurs. Et ça peut donner des idées Outre-Atlantique, où il y a beaucoup de fans de vélo" Martin D'Argenlieu, le directeur de l'Orange Vélodrome