VIDEO - A bord de la caravane du Tour de France

Ce vendredi matin tout au long des 27 km du contre la montre palois, ils sont déjà des milliers de spectateurs à attendre le passage de la caravane du Tour de France. Ce cortège festif et bruyant fait partie des choses qu'on ne veut pas manquer quand on vient voir le Tour en famille. Il faut apercevoir le maillot jaune et ramener des cadeaux jetés par la caravane.

18 millions de gadgets sont lancés au public sur le Tour de France. A bord d'un des véhicules décorés de Cofidis, Cathy et Benjamin ont fait le plein. Ces deux collaborateurs de la marque ont été sélectionnés pour leur enthousiasme et leur endurance. Pendant une semaine, ils ont la chance de participer à la fête. Ils devront dimanche laisser la place à d'autres. "On fait beaucoup d'envieux" explique Cathy, lunettes jaunes sur le nez. "C'est unique ! On a le droit de le faire qu'une seule fois. Il faut en profiter à fond."

Dans les coteaux de Bosdarros, le public se fait encore plus dense. L'animateur des véhicules donne le "top". Les caravaniers lancent alors à tour de bras des tee-shirts que les gens s'arrachent. Magnets, tours de cou, jeux de cartes : la marque a 300 000 "goodies" à distribuer sur le Tour de France cette année.

L'étape d'aujourd'hui est courte. Habituellement les caravaniers passent six ou sept heures sur leur plateforme au contact de la foule.