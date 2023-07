VIDÉO - André Darrigade, mémoire vive du Tour de France

Demandez-lui de vous raconter sa victoire d'étape à Bordeaux le 10 juillet 1964, le jour où il s'est imposé à Zurich comme un "ratagasse" ou n'importe quelle autre de ses aventures cyclistes de jeunesse, André Darrigade vous répondra comme si cela s'était passé la veille. À 94 ans, le sprinteur landais qui incarne le Tour de France des années 50-60, conte chacune de ses anecdotes comme s'il était encore sur le vélo. Il sera présent à Dax ce mardi 4 juillet pour l'hommage qui lui sera rendu avant le départ de l'étape Dax-Nogaro du Tour de France . Avec lui, on a parlé de Jacques Anquetil, Louison Bobet et Roger Rivière dont il a été l'équipier, de la grande différence entre les sprints d'hier et ceux d'aujourd'hui, de sa joie immense lorsqu'il a fini par décrocher une victoire à Bordeaux le 10 juillet 1964, du jour où il s'est imposé à Zurich comme un "ratagasse", et du cocktail dopant des années 50 qui consistait à mélanger de la bière et des morceaux de sucre.

ⓘ Publicité

Lorsque nous l'avons rencontré, il fêtait son anniversaire à Dax, entouré de ses proches et de ses amis du vélo , tous et toutes admiratifs de ses performances et de son impressionnante mémoire. À commencer par le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme. "Darrigade est un grand champion et un monsieur merveilleux. Son surnom, "Le lévrier des Landes", sonne encore aujourd'hui, il est l'un des plus grands sprinteurs de l'histoire du Tour de France, mais c'est aussi un homme d'une élégance extrême, toujours courtois, toujours sympathique". Christian Prudhomme, tombé sous le charme de la légende : "André Darrigade a une mémoire phénoménale. Il se souvient de tout, des circonstances, de la course en elle-même, des coureurs qui ont attaqué, qui ont été lâchés, j'ai appris plein de choses !".

L'histoire d'André Darrigade est également celle d'une chute tragique, le 21 juillet 1958, où il a percuté et mortellement blessé le chef jardinier du Parc des Princes qui avait traversé devant lui. "Un moment dur" lâche, pudique, le cycliste qui a, lui aussi, été gravement blessé dans ce choc d'une grande violence. Puis, la vie a suivi son cours et il a fallu poser le vélo, quitter la course. Ce moment-là n'a pas été simple non plus. Darrigade avait choisi de se reconvertir comme marchand de presse à Biarritz. Un métier à apprendre, un rythme de vie qui change, "j'ai eu la chance que mon épouse m'aide". La première année a été longue, se souvient-il, d'autant qu'il avait "pas mal de copains qui était encore dans le peloton. Quand ils ont arrêté, eux aussi, c'est allé mieux".

Aujourd'hui, André Darrigade savoure sans fausse modestie les honneurs qui lui sont rendus. "Je vois qu'on ne m'a pas oublié à mon âge" sourit-il. "André Darrigade a été un atout-maître dans la candidature de Dax comme ville-étape du Tour de France 2023", confirme quant à lui Christian Prudhomme.