VIDÉO - Anthony Perez, blessé sur le Tour de France 2020 : "j'ai eu énormément de chance"

Anthony Perez a le sourire, et ça fait plaisir. La démarche est encore un peu hésitante cependant, quand il vient ouvrir le portail de son petit jardin à Tournefeuille, dans la banlieue de Toulouse. Depuis jeudi 4 septembre, il est de retour chez lui, et peut même marcher. Le Toulousain revient pourtant de loin, après sa terrible chute sur la 3e étape du Tour de France, lundi dernier, entre Nice et Sisteron.

Après une crevaison, il a tenté de regagner le peloton, dans une descente de col, en se calant derrière la voiture de son directeur sportif, mais à bonne distance. Mais dans un virage à droite, après un coup de frein de la file des voitures, le coureur a tapé le véhicule, avant d'être projeté sur la falaise à droite de la route. Une paroi rocheuse avec un grillage pour éviter les chutes de rochers, et dont un élément métallique lui a déchiré le dos, brisé deux côtes, et provoqué un pneumothorax.

Si j'allais à gauche j'allais dans le ravin, et j'étais probablement mort

"L'accident était inévitable" relativise cependant Anthony Perez. Le coureur de la Cofidis, qui était sur le point de revêtir le maillot à pois de meilleur grimpeur, explique n'avoir aucune frustration, aucun regret malgré sa très bonne condition physique avant la chute. "Si j'allais à gauche j'allais dans le ravin, et j'étais probablement mort. J'ai eu énormément de chance dans ce qui m'est arrivé. Parce que si ça tapait la colonne j'étais paralysé. Si ça tapait le visage j'étais défiguré à vie".

Anthony Perez a fait une croix sur la fin de saison, et ne participera pas au Tour d'Espagne. Mais avec pugnacité, il pense pouvoir remonter sur le vélo dans un mois et demi, et commencer à se préparer d'ores et déjà pour la saison 2021.