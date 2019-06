VIDÉO | Boucles de la Mayenne : on a testé pour vous le Mont du Feu !

Saint-Georges-sur-Erve, France

Si le grand départ des Boucles de la Mayenne sera donné ce jeudi avec le traditionnel prologue, en semi-nocturne, dans les rues de Laval (4,5 kilomètres), l'étape "reine" aura lieu vendredi entre Saint-Berthevin et Changé. Une étape de 183 kilomètres qui passera par Argentré et Sainte-Suzanne notamment, mais qui comporte surtout son lot de difficultés.

Ça pique !

France Bleu Mayenne a dépêché un de ses consultants, Gérard Lecocq pour reconnaître le Mont du Feu près de Saint-Georges-sur-Erve. C'est une montée, évaluée à 18%, que les coureurs arpenteront ce vendredi aux alentours de 14h11 d'après les organisateurs. Ce lacet passe tout près du lieu de pèlerinage Notre-Dame-des-Champs, offrant un très beau point de vue sur la campagne mayennaise et plus particulièrement les Coëvrons. Avant le Mont du Feu, les grimpeurs auront franchi la côte Saint-Nicolas et la côte des Sources près de Torcé-Viviers-en-Chargnie.

"Pour le Mont du Feu il ne faut pas se précipiter, y aller tranquillement"

"On n’est pas en haute montagne-non plus mais c'est un effort violent sur peu de mètres"

"Attention aussi aux côtés de la route, car il y a de la mousse sur laquelle un coureur peut glisser"

Les Boucles de la Mayenne sont à suivre en direct sur France Bleu Mayenne du jeudi 6 au dimanche 9 juin avec Gildas Menguy, Gérard Lecocq, Martin Cotta, Hervé Lefebvre, Xavier Chauvelon, Benoît Thereze, David Talec, Franck Peyon et Raymond Albouy.