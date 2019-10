VIDÉO - Découvrez le col de la Loze, l'attraction du Tour de France 2020

Le directeur du Tour de France confirmera, ce mardi matin, que le Tour de France 2020 s'arrêtera bien à Méribel en juillet prochain, en empruntant le nouveau col de la Loze, à peine goudronné cette année. "C'est un col atypique, qui n'existait pas", reconnaît Christian Prudhomme, le patron du Tour.

Méribel-Mottaret, Les Allues, France

Ce sera le toit du Tour de France, à 2.304 mètres d'altitude. Rien que pour ça, la station de Méribel en Savoie peut-être fière d'accueillir le Tour de France 2020 en juillet prochain, dans la dernière semaine de la compétition. Le tracé officiel sera dévoilé, ce mardi, à la mi-journée à Paris.

De retour à Méribel, après 46 ans d'absence

Cela fait 46 ans que le Tour ne s'était pas arrêté à Méribel, car les organisateurs estimaient que le parcours, dans ses derniers kilomètres d'ascension, n'était pas assez corsé pour les coureurs. Le directeur du Tour de France Christian Prudhomme reconnaît au micro de France Info et de France Bleu qu'il "rechignait car il n'y avait pas de montée assez spectaculaire". C'est réglé. Depuis cette année, la station de Méribel dispose d'une nouvelle route, fraîchement goudronnée qui emmène les cyclistes au col de la Loze. Désormais, on nous promet les meilleurs moments du Tour à cet endroit. La nouvelle route goudronnée du col de la Loze que prendront les champions - Fabrice Rigobert

Thierry Monin, le maire des Allues/Méribel et Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. © Radio France - Fabrice Rigobert

Pour moi, c'est du jamais vu—Christian Prudhomme, à propos du col de la Loze à Méribel

Le maire des Allues/Méribel, Thierry Monin, reconnaît que "la montée de Méribel n'est pas très originale, voire un peu insipide pour les grands champions du Tour de France. Alors que là, avec le col de la Loze, on a proposé quelque chose de nouveau et d'original". Effectivement, ce sera une des épreuves de montagne les plus attendues en 2020. Thierry Monin, le maire des Allues/Méribel et Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France - Fabrice Rigobert

Des ruptures de pente incessante sur les six derniers kilomètres

"Quand je suis venu ici, c'était encore bien mieux que ce que j'imaginais", explique le patron du Tour de France, Christian Prudhomme. Dailymotion - France Bleu Pays de Savoie"Au dessus de Méribel, sur les six derniers kilomètres de route, il y a des ruptures de pente incessantes. Comme la route n'a pas été faite pour les voitures, vous passez de 2% de pente à 20%. Il y a une succession de murs qui tournent à droite et à gauche, _c'est exceptionnel_. Ce col-là n'existait pas. Ce n'est pas le col le plus haut de France mais il est différent de tous les autres".

Le favori du Tour de France qui ne sera pas bien ce jour-là pourra laisser tomber toutes ses ambitions—Christian Prudhomme

"C'est un col atypique, avec de telles ruptures de pentes, avec des murs à 20% qui se succèdent. Ce sera un RDV déterminant. Le favori du Tour de France qui ne sera pas bien ce jour-là pourra laisser tomber toutes ses ambitions" estime le patron du Tour.