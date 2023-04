VIDÉO - ÉTAPE 1 : France Bleu Mayenne a la tête dans le guidon un mois avant les Boucles de la Mayenne

Les Boucles de la Mayenne 2023 s'élanceront le 25 mai prochain de l'Espace Mayenne pour la 48e édition. Pile poil un mois avant ce grand départ, France Bleu Mayenne a déjà la tête dans le guidon pour vous faire vivre l'événement. Depuis ce mardi, nous parcourons le prologue et les trois étapes de la course cycliste mayennaise pour rencontrer les acteurs locaux qui font la course.

Des habitants, des artisans, des élus, de l'immersion et un éclairage d'Arnaud Courteille , directeur technique et sportif des Boucles sur chaque étape. Ce mercredi, place à la 1ère étape entre Saint-Mars-sur-Colmont et Lassay-les-Châteaux dans le Nord-Mayenne, étape longue de 185,2 kilomètres.

Les étapes

Prologue : Espace Mayenne > Espace Mayenne

1ère étape : Saint-Mars-sur-Colmont > Lassay-les-Châteaux

2e étape : Saint-Berthevin > Meslay-du-Maine

3e étape : Montsûrs > Laval

Un événement à vivre sur France Bleu Mayenne

Les Boucles de la Mayenne seront à vivre en direct sur France Bleu Mayenne dès le 25 mai 2023, avec des émissions spéciales chaque matin sur la ligne de départ et les arrivées en direct sur l'antenne.