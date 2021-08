VIDÉO - Jeux paralympiques : des étoiles plein les yeux pour l'Urt Vélo 64

Depuis jeudi 26 août, la vie de l'Urt Vélo 64 bat au rythme des Jeux Paralympiques de Tokyo et des exploits de ses deux protégés. Alexandre Léauté et Dorian Foulon ont apporté les deux premiers titres à la France sur la piste d'Izu. Une fierté et une motivation pour les adhérents du club.

Deux titres paralympiques à rajouter sur les étagères du petit bureau de l'Urt Vélo 64 au parc des sports. Les deux plus belles médailles du monde amateur. Alexandre Léauté, sacré jeudi 26 août en poursuite (C2) sur la piste d'Izu, puis médaille d'argent le lendemain sur le 1000m contre-la-montre, et Dorian Foulon, champion de la poursuite (C5) vendredi 27 août, font la fierté du club et de ses licenciés. Les deux champions visent maintenant des médailles sur la route.

Un club atypique

Polis au pôle espoir paracycliste sous la houlette de Christophe Dizy, ancien entraineur de l'équipe de France et omniprésent président du club urtois, les deux prodiges bretons n'en finissent plus d'épater la galerie. Dorian Foulon, 23 ans, né avec un pied bot, a intégré la structure spécialisée dès sa création au Pays Basque en 2014. Il ne l'a plus quitté. Alexandre Léauté a lui rejoint son aîné à Urt il y a deux ans. Il devrait y rester la saison prochaine malgré la fin de son cursus étudiant au pôle espoir.

La spécificité du club d'Urt, c'est qu'il mélange, quasiment sans distinction, les valides et les sportifs handisport. Ces derniers bénéficient d'un accompagnement spécialisé de haut niveau, avec notamment une cellule médicale externe au club, et s'entrainent une fois par semaine sur la piste des vélodromes d'Anoeta à Saint-Sébastien ou de Bordeaux. Mais sur la route, c'est avec les autres licenciés du club qu'ils roulent.

La fierté de leurs copains licenciés

Alors forcément, leurs titres sont vécus comme une fierté par les bénévoles et les autres licenciés. Plusieurs d'entre eux se sont levés au petit matin la semaine passée pour suivre leurs exploits sur la piste. A n'en pas douter, ils en feront de même ce mardi pour les contre-la-montre, jeudi pour la course en ligne d'Alexandre et vendredi pour celle de Dorian. Car les deux champions, qui font office de modèles pour les plus jeunes, valides comme relève paracycliste, ont de très bonnes chances de nouvelles médailles.

Après ses deux podiums sur la piste, Alexandre Léauté, partira favoris du contre-la-montre sur route, ce mardi 31 août (départ à 1h13), et de la course en ligne jeudi (départ 2h45), disciplines dont il est le champion du monde en titre.

L'espoir d'aides financières pour continuer à performer

Dorian Foulon, qui roule en compétition avec l'élite amateur et a passé deux saisons dans l'équipe réserve de la Caja Rural avant de se consacrer à la préparation des Jeux, peut également prétendre au podium dans sa catégorie. Notamment dans le contre-la-montre (départ 6h59) dont il est devenu vice-champion du monde en juin au Portugal chez les handisports. Il ambitionne ensuite de passer professionnel sur route.

De son côté, Christophe Dizy espère que ces titres paralympiques et la surmédiatisation qui va avec s'accompagneront de retombées pour le pôle espoir. Aujourd'hui, celui-ci fonctionne avec un budget de 80 à 100.000 euros. C'est peu pour payer le matériel, très cher pour être performant au plus haut niveau, l'équipe médicale externe au club, les stages et les trajets pour 7 sportifs dont 3 sont internes au pôle. D'autant que la structure, qui ne compte qu'une salariée, a besoin de s'étoffer. Aujourd'hui, Christophe Dizy, retraité et bénévole, fait office de manager, entraîneur, intendant et mécano. A trois ans des Jeux de Paris, le temps presse.