VIDEO - l'équipe Alpecin Fenix rend hommage à Raymond Poulidor avant le Tour de France

C'est ce qu'on appelle un vrai hommage. Ce jeudi, alors que toutes les équipes participant au prochain Tour de France (26/06-18/07) se sont présentées, l'une d'entre-elles a fait sensation. La formation belge Alpecin-Fenix s'est présenté avec un maillot différent que celui habituel, bleu foncé. Les couleurs de cette tunique semblait rappeler celle de l'équipe Mercier, l'équipe de Raymond Poulidor entre 1960 et 1977.

Alpecin Fenix, l'équipe...de Mathieu Van Der Poel

Il faut dire que l'équipe Alpecin Fenix n'est pas une inconnue dans le peloton. La formation se présente avec comme leader Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de l'éternel second. "C'est une manière de rendre hommage à la carrière de Raymond Poulidor" peut-on lire sur leur site internet www.mercipopou.com.

Cette tunique mauve et doré est cependant temporaire. La formation Alpecin-Fenix prendra bien le départ de la course samedi avec ses couleurs habituelles. Le seul moyen de retrouver ce maillot collector est de le commander sur le site www.mercipopou.com. Et cela pour la bonne cause puisque les fonds seront reversés à une initiative pour promouvoir les jeunes cyclistes.

Le cycliste Raymond Poulidor est décédé le 13 novembre 2019 à Saint-Léonard-de-Noblat en Haute-Vienne.