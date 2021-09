VIDEO - L'Extrême sur Loue, 23e édition ce week-end à Ornans, dans le Doubs

1.800 VTT attendus ce dimanche 26 septembre à l'Extrême sur Loue à Ornans, dans le Doubs. Quatre randonnées de 14 à 86 kilomètres, il y en aura pour tous les goûts. Et hier, ce sont les enfants qui ont ouvert le bal, au programme : course en draisienne et "miniextrême".

Ce week-end, c'est l'Extrême sur Loue à Ornans. Une série de courses de VTT, avec ce dimanche 26 septembre, quatre randonnées pour les adultes. 1.800 VTTistes sont attendus pour parcourir des tracés de 14 à 86 kilomètres. La veille, samedi 25, ce sont les enfants qui ont donné le top départ de l'événement avec la "miniextrême".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Louis, 4 ans, en combinaison bleue, a donné de sa personne sur son unique tour de 400 mètres. Sophie, sa maman, l'a encouragé jusqu'au bout : "j'ai couru à côté de la piste, mais il y avait le club d'Ornans, ils l'ont poussé, relevé quand il tombait, c'était vraiment une belle belle ambiance".

J'ai mis la vitesse la plus dure et j'ai pédalé" - Milan, six ans.

Milan a gagné dans la catégorie des six ans grâce à une technique infaillible : "j'ai mis la vitesse la plus dure et j'ai pédalé". Le seul moment où les coureurs en herbe prennent leur temps, c'est sur le podium. Les trois premiers repartent médaillés et les autres avec des gourdes, t-shirt et autres lots.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les plus petits ont même eu droit à une course en draisiennes, sous les applaudissements de leurs parents. L'important étant de participer, en faisant de son mieux et sans trop se faire mal en tombant.