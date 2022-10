La FDJ Suez Futuroscope a réussi sa saison qui s'achève entre les classiques, le Tour de France féminin et les Mondiaux. Une notoriété renforcée et de l'ambition à revendre.

VIDEO A l'heure des bilans pour la FDJ : "on a marqué ce Tour de France"

Derniers préparatifs sur les vélos des six coureuses de la FDJ-Suez-Futuroscope.

Au siège social de la formation FDJ Suez Futuroscope les sollicitations sont quotidiennes depuis le Tour de France féminin et dernièrement les Mondiaux. Stéphen Delcourt, le manager n'a pas le temps de se reposer car si la saison 2022 se termine le 16 octobre avec le chrono des Nations, la saison 2023 va vite redémarrer. Il faut continuer à se structurer sur le sportif (avec la reconduite de contrats) sur l'administratif et toute la vie de cette structure qui s'est encore un peu plus imposée dans le paysage cycliste mondial.