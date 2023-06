VIDEO - la chapelle Notre Dame des Cyclistes (Labastide d'Armagnac) honorée par le Tour de France

Notre Dame des Cyclistes, la chapelle de Labastide d'Armagnac , sera à l'honneur le 4 juillet 2023 lors de la 4ème étape du Tour de France entre Dax et Nogaro , C'est en effet sur les routes des Landes au kilomètre 93 que sera jugé le sprint intermédiaire de cette étape devant la chapelle où sont exposés plus de 800 maillots de cyclistes dont des grands noms du peloton comme Hinault, Bobet, Indurain ou encore Anquetil. Les coureurs sont attendus entre 15h20 et 15h30 en fonction de la moyenne de la course.

La grande boucle a déjà fait d'autres passages devant cet édifice (1984, 1995, 2000 et 2017). Il y a même eu un départ en 1989 en direction de Pau.

ⓘ Publicité

Notre Dame des Cyclistes à Labastide d'Armagnac

C'est l'abbé Joseph Massie, curé de Créon d’Armagnac, qui est à l'origine de Notre Dame des Cyclistes, cette chapelle sur le site de Géou dans la commune de Labastide d'Armagnac. Passionné de cyclisme, l'abbé s'est rendu 18 fois à vélo à Saint-Jacques-de-Compostelle, 12 douze fois Rome et 4 à Fatima. C'est en se promenant sur le bord du lac de Côme, en 1959, qu'il découvre une petite chapelle italienne dédiée aux cyclistes " la Madonna del Ghisallo ". Il décide de créer un sanctuaire similaire en France à Labastide d'Armagnac (40). Pour y arriver, il doit obtenir l'autorisation du diocèse et du pape. Après des démarches auprès des autorités ecclésiastiques et l'appui de Jacques Goddet, directeur du Tour de France, il reçoit finalement l'approbation du pape Jean XXIII. La chapelle est inaugurée le 18 mai 1959, avec la présence de grands champions cyclistes de l'époque.

La chapelle Notre Dame des Cyclistes sur le site de Géou à Labastide d'Armagnac (40) © Radio France - Frédéric Fleurot

Depuis, de nombreux cyclistes célèbres ont offert leurs maillots. La chapelle en compte actuellement plus de 800 accrochés aux murs. Elle est devenue un lieu symbolique pour les coureurs du monde entier. C'est l' Amicale des Amis de Notre Dame des Cycliste s gère ce lieu et accueille les visiteurs. La réputation de ce sanctuaire s'est répandue et Notre Dame des Cyclistes entretient des liens avec d'autres chapelles dédiées aux cyclistes dans d'autres pays (Italie, Belgique).

Nombreux cyclistes, connus du monde entier, ont laissé leur maillot dans ce sanctuaire national. L'édifice expose les tuniques de Darrigade, Poulidor, Anquetil, Bobet, Hinault, Merckx, Lemond, Van Impe, Indurain et de nombreux autres. Cette chapelle a même accueilli le mariage de Luis Ocaňa, Le coureur espagnol avait élu domicile dans le département des Landes.

Notre Dame des Cyclistes sera bien évidemment mise à l'honneur par les caméras de France Télévisions lors du passage des coureurs le 4 juillet, mais également le dimanche 2 juillet avec la retransmission de la messe en direct dans le cadre du " Jour du seigneur ".

À lire aussi Tour de France 2023 : découvrez le tracé des villages traversés dans les Landes lors de la 4e étape