VIDÉO - Le cycliste Nairo Quintana est arrivé en Bretagne !

Rennes, France

C'est la belle prise annoncée il y a quelques semaines par l'équipe cycliste Arkea Samsic. Le coureur colombien Nairo Quintana rejoint Nacer Bouanni ou Warren Barguil au sein de la team bretonne. Le cycliste s'est engagé pour trois ans. Quintana a posé le pied en Bretagne ce jeudi 21 novembre. L'équipe Arkea Samsic a posté une vidéo de son arrivée à l'aéroport de Rennes dans la soirée.

à lire aussi Cyclisme : le Colombien Nairo Quintana rejoint l'équipe bretonne Arkéa Samsic

Sur les images on voit Quintana en compagnie de son frère Dayer. Le cycliste a le sourire aux lèvres et il prend même la pose pour des selfies avec des voyageurs. "Bien arrivé à Rennes avec mon frère Dayer, merci Emmanuel Hubert. Début d'une nouvelle page de mon histoire sportive" a commenté le sportif via son compte Twitter.

La vidéo été vue plusieurs dizaines de milliers de fois en quelques heures et les internautes ont salué cette arrivée. Ils souhaitent un grand succès au Colombien au sein de sa nouvelle équipe. Le cycliste est arrivé en Bretagne pour participer à un stage de cohésion avec ses coéquipiers. Les supporters pourront d'ailleurs l'apercevoir ce week-end au domaine de Cissé-Blossac. Certains auront même la chance de pouvoir rouler à ses côtés.