VIDEO - "Le dernier arrivé a gagné", à Bayonne, une course à l'escargot pour fêter le vélo

Pour une fois, l'objectif n'est pas d'être le plus rapide. C'est même tout le contraire : il faut arriver en dernier pour remporter la course. C'est le principe de la course à l'escargot, une des épreuves qu'ont dû passer huit jeunes cyclistes de l'Aviron Bayonnais, dans le cadre de la fête du vélo organisée par la ville de Bayonne ce samedi 27 mai. Des épreuves en guise de démonstration, au cours d'une journée toute entière dédiée au vélo, en amont de la 3e étape du Tour de France qui arrivera à Bayonne le 3 juillet prochain.

"C'est hyper dur"

Essayer d'être le plus lent possible, plus facile à dire qu'à faire… "Il faut gérer les pédales et le frein", sourit Jean-Philippe Vaysse, éducateur à l'école de cyclisme, et qui en connaît un rayon en la matière. "C'est hyper dur souffle Jérémy, après être descendu de son vélo. Surtout quand on a les cales sur les chaussures, il y en a qui tombent…" Un mélange d'adresse et d'équilibre, point d'orgue de deux heures de petites épreuves, entre sprint et obstacles à franchir, le tout sous la pression du chronomètre.

Des animations autour du vélo, il y en a eu toute la journée, sur la place Jacques-Portes. À commencer par un musée de la petite reine, sous un barnum, mais aussi une découverte du vélo électrique l'après-midi. "C'est une véritable vitrine de notre ville, grâce au Tour de France explique l'adjoint aux sports de la ville de Bayonne Cyrille Laiguillon. Cela permet de mettre en valeur l'activité sportive de notre ville, avec tous les ans un grand rendez-vous, mais aussi la politique en matière de mobilité, notamment pour les pistes cyclables." Une journée qui ressemble presque à une première étape, avant de recevoir le peloton le 3 juillet .