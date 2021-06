VIDEO - Le directeur du Tour de France impressionné par la ferveur et l'enthousiasme du public mayennais

Le Tour de France ne s'était plus arrêté en Mayenne depuis 1999. L'étape du jour, un contre-la-montre individuel entre Changé et l'Espace Mayenne à Laval, a attiré des dizaines de milliers de spectateurs tout au long du parcours "magnifique, avec une première partie vallonnée, une seconde plus roulante, une vraie grande bataille qui aura sans doute une influence pour le classement général à Paris" a souligné Christian Prudhomme. Le directeur du Tour de France s'est dit impressionné par la ferveur et l'enthousiasme du public mayennais, "la Mayenne méritait le retour du Tour".

►► Regardez le bilan de l'étape mayennaise par Christian Prudhomme

Le Slovène Tadej Pogacar, vainqueur de l'édition 2020, a remporté le chrono, 51 km/h de moyenne. Mais Matthieu Van Der Poel a réussi à conserver son maillot jaune de leader pour une poignée de secondes.