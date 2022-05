La 47e édition des Boucles de la Mayenne démarre ce jeudi 26 mai 2022. La course cycliste fait partie du calendrier UCI ProSeries et attire chaque année des centaines d'amoureux de vélo. Rencontre avec certains d'entre eux à Andouillé, au nord de Laval.

VIDÉO - Les premiers touristes et passionnés des Boucles de la Mayenne s'installent aux bords des routes

Bernard et Didier, deux copains qui ne loupent rien lorsqu'il s'agit des Boucles de la Mayenne !

Top départ de la 47e édition des Boucles de la Mayenne ce jeudi ! Première étape entre Saint-Pierre-des-Landes et Andouillé, 180 kilomètres à parcourir pour les 216 coureurs engagés. À cette occasion Andouillé rendra hommage à l'un des siens : Michel James, animateur de France Bleu Mayenne décédé en février.

Ce mercredi, entre cette commune du Nord de Laval et Saint-Germain-le-Fouilloux quelques spectateurs des Boucles commençaient à s'installer le long du parcours. Comme Didier et Bernard, originaires du Pas-de-Calais et de l'Orne. Le duo de copains ne loupe rien des courses cyclistes professionnelles chaque année.

La commune d'Andouillé a installé des vieux vélos pour le passage des Boucles © Radio France - Martin Cotta

