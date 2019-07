VIDEO - Retour sur l'ambiance de cette 9e étape du Tour de France entre Saint-Etienne et Brioude

Comme attendu, le public est venu nombreux au bord de la route de la 9e étape du Tour de France ce dimanche 14 juillet. Avec une arrivée à Brioude, la cité de Romain Bardet, et Julian Alaphilippe toujours en jaune, les Français étaient à l'honneur.

Brioude, France

Du soleil, du spectacle sur la route et un public très nombreux venu applaudir les coureurs, cette 9e étape du Tour de France 2019 entre Saint-Etienne et Brioude a tenu toutes ses promesses. En ce jour de fête nationale, Julien Alaphilippe a gardé son maillot jaune et régalé ses fans. Romain Bardet a lui aussi savouré la ferveur populaire pour ce retour chez lui.

Ce lundi, le peloton repart de Saint-Flour dans le Cantal direction Albi. Suivez la course en direct avec France Bleu, radio partenaire du Tour de France 2019.