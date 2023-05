VIDÉO - Tour d'Italie : le Français Aurélien Paret-Peintre remporte la 4e étape

Le cycliste français Aurélien Paret-Peintre (AG2R-Citroën), originaire d'Annemasse (Haute-Savoie), s'est imposé ce mardi sur la 4e étape du Giro ! Il a remporté l'épreuve Lago Laceno au sprint devant le Norvégien Andreas Leknessund, qui s'empare du maillot rose de leader du classement général.

"C'est une journée de rêve" a réagi Aurélien sur la ligne d'arrivée, "c'était parfait ! Je me suis battu longtemps pour être dans l'échappée. Je suis super content ! L'échappée, tout le monde savait qu'elle allait jouer la victoire. Dans la dernière ascension, je me suis battu comme je pouvais, mais je savais que je pouvais le battre au sprint. C'était vraiment dur de le battre, mais c'était parfait !". Cette victoire repositionne aussi le coureur d'AG2R La Mondiale dans le top 10, mais Aurélien Paret-Peintre ne veut pas se projeter, "on verra, on va déjà récupérer d'aujourd'hui et on verra la suite" a-t-il déclaré.

3e victoire de sa carrière

C'est la troisième victoire de sa carrière, de loin la plus belle. Le grimpeur haut-savoyard de 27 ans a fait valoir sa pointe de vitesse pour lever les bras au bout d'une longue ligne droite. Entre Venosa et Lago Laceno (175 km), les deux hommes se sont montrés les plus forts d'une échappée de sept coureurs qui ont résisté au retour du peloton dans lequel Remco Evenepoel a, comme il l'avait annoncé, laissé filer la tête du classement général pour ne pas perdre trop d'énergie à la défendre.

Vainqueur du GP de la Marseillaise en 2021, et du Tour des Alpes-Maritimes et du Var en début d'année, Paret-Peintre offre à son équipe AG2R-Citroën sa première victoire en World Tour (première division) en 2023.