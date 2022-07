VIDEO - Tour de France 2022 : on a reconnu le col de Spandelles avec deux jeunes coureurs

Le col de Spandelles, l'une des trois ascensions de la 17ème étape du Tour de France 2022 ce jeudi entre Lourdes et Hautcam (143,2 kilomètres), sera emprunté pour la toute première fois de l'histoire par les coureurs. Nous l'avons reconnu avec Joseph et Gabriel, deux coureurs du VC Nayais.

C'est une première dans l'histoire du Tour de France, crée en 1903. Ce jeudi, lors de la 17ème étape entre Lourdes et Hautacam (143,2 kilomètres), après avoir franchi le mythique col de l'Aubisque et avant d'entamer l'ascension finale vers la station d'Hautacam, les coureurs passeront par un col jamais franchi sur la Grande Boucle, le col de Spandelles, situé à la frontière entre Béarn et Bigorre, près de Ferrières dans les Hautes-Pyrénées.

Joseph et Gabriel, deux jeunes coureurs du VC Nayais, le club du Béarnais Mathieu Ladagnous, professionnel dans l'équipe Groupama-FDJ (non retenu pour le Tour), ont reconnu pour nous ce col de 10,3 kilomètres à 8,3% de moyenne.