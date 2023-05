VIDÉO - Tour de France 2023 : avant l'arrivée à Bilbao, découvrez l'ultime difficulté de la première étape

Le genre de montée qui peut faire d'énormes dégâts dans la première étape du Tour de France 2023. Elle, c'est la côte de Pike, 2 km de montée à près de 10% de moyenne, sur les hauteurs de Sondika, au nord de Bilbao. Elle n'est pas la seule, puisqu'en 185 km, les coureurs vont enchaîner 3 300 mètres de dénivelé dès le premier jour. Une première dans l'histoire de la Grande Boucle. Mais cette côte trône à 10 km de la ligne d'arrivée située dans la capitale de Biscaye. Une difficulté reconnue par les jeunes cyclistes du Team U19 Iparralde .

3 300 mètres de dénivelé cumulé, une première pour une première étape du Tour de France © Radio France - ASO

En 2 km de montée, les coureurs auront pris 202 mètres d'altitude. "La première partie jusqu'au pont au-dessus de l'autoroute (environ les 900 premiers mètres) n'est pas trop difficile, même s'il y a un passage à 12 %, décrit Paul Carrère. La route est bonne et assez large." Ensuite, une courte descente de 100 mètres permet de prendre un peu de vitesse, avant un faux plat, sur un pont qui enjambe la Nationale 637 (Corredor del Txorierri). Mais le pire est à venir.

"Une copie du Mur de Huy ou de Sormano"

La seconde partie de l'ascension, les pourcentages les plus difficiles. De 12% à 20%. "Ça devient raide très rapidement, avec un effort qui nécessite d'être soutenu sur la durée, et la route se dégrade aussi au milieu de la chaussée", souligne Esteban Quarcy. Avant un virage à 90° à gauche et une longue pente, où l'on ne voit pas le bout. "On n'est pas loin de caler là. On est à 8 à l'heure, presque 300 watts... il faut quand même s'employer en danseuse, pour y arriver ! C'est tout aussi raide que le M ur de Huy ". Et pour cause, les habitants de la région l'ont baptisé le Mur de Pike, comme son cousin renommé de Belgique, juge de paix de la mythique Flèche Wallonne.

La dernière difficulté après le virage à 90° à gauche © Radio France - Frédéric Fleurot

Un deuxième kilomètre de montée, à 12,6 % de moyenne, propice aux attaques des puncheurs/grimpeurs. "C'est sûr qu'on a une très belle vue, mais les coureurs n'auront sans doute pas le temps de l'apprécier après avoir fait 165 km. Ce n'est pas un col très long, ça ne devrait pas faire des écarts très conséquents, surtout avec la descente sur Bilbao ensuite, mais ça peut mettre la pression pour terminer ce premier jour de course", analyse Paul Carrère.

Cinq ascensions répertoriées pour la première étape du Tour, entre Bilbao, deux traversées de Guernica, la côte et la réserve de la biosphère d'Urdabai - ASO

La côte de Pike, figure sur le circuit de Getxo, une course historique en Hegoalde. Le record de vitesse pour la grimper est détenu par Gonzalo Serrano, le coureur espagnol de la Movistar qui en 2020 avait eu besoin de 5'55 pour arriver au sommet.

Une fois le sommet atteint, il restera 9,6 km à parcourir, dont au moins 4 en descente direction Bilbao, dans des grandes courbes. Une fois en ville, il faudra remonter le long de La Ria, passer non loin de San Mamès, l'antre de l'Athletic Bilbao (devant lequel le peloton aura pris le Grand Départ). Puis circuler devant le musée Gugheneim, la mairie, avant d'affronter 600 derniers mètres en légère pente en "S" pour franchir la ligne d'arrivée sur l'avenue Zumalacarregui, près du parc Etxebarria (voir la vidéo).

La Côte de Pike est la dernière et principale difficulté de cette première étape, avec 2 kilomètres de montées à 10% de moyenne © Radio France - ASO

Ont participé pour le Team Iparralde à cette reconnaissance : Paul Carrere, Gaby Damestoy, Kayet Iribarne, Esteban Quarcy, Antton Salles et Lohann Vulliez. L'équipe cycliste, créée il y a deux saisons, sélectionne les meilleurs juniors issus de cinq clubs du Pays basque nord et sud-Landes : l’Aviron Bayonnais, Bizikleta Taldea Pays Basque de Saint-Jean-de-Luz, le Vélo Club de Tarnos, Baskoland de Peyrehorade et le Guidon Saint Martinois de Saint-Martin-de-Seignanx.

Les coureurs du Team Iparralde © Radio France - Frédéric Fleurot