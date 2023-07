VIDÉO - Tour de France : à bord du bus AG2R-Citroën, paré pour trois semaines de route

C'est beaucoup plus qu'un bus. Le bus AG2R-Citroën est le QG de l'équipe pendant trois semaines, l'endroit où les coureurs se concentrent avant une étape, celui où ils célèbrent les victoires, où ils débriefent leurs performances. Bruno Rivière est chargé de conduire le bus et de veiller à l'intendance. Lorsque nous l'avons visité, à la veille du Grand départ du Tour de France 2023 ce samedi à Bilbao, Ben O'Connor, Benoît Cosnefroy et leurs coéquipiers venaient d'en descendre pour un ultime entraînement sur les routes du Pays basque. Bruno nous a guidés dans ce bus qu'il pilote depuis 2011 : le fauteuil de chaque coureur, l'immense frigo plein à craquer de sodas, un placard chargé de barres énergétiques, les douches, la salle de réunion...

ⓘ Publicité