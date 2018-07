Le peloton du Tour de France passe dans l'Oise et la Somme ce 14 juillet, pour la 8ème étape au départ de Dreux. France Bleu Picardie vous propose la reconnaissance des 22 derniers kilomètres entre Monsures et Amiens sur la D 210. Attention aux cuisses!

Amiens, France

22 km aller-retour entre Amiens et Monsures en un peu plus de trois heures avec des pauses pour tendre le micro aux personnes croisées sur la route. Notre but était de tester le parcours, et de se mettre comme on le pouvait dans la peau d'un coureur cycliste.

Florian s'échauffe avant le départ © Radio France - François Sauvestre

Et justement après quelques montées, on est tombé sur deux frères cyclistes qui faisaient un "échauffement" matinal d'une centaine de kilomètres....Et dire qu'on a fait un peu plus de 40 km aller-retour....

L'occasion de leur demander ce qu'ils pensent de la route © Radio France - François Sauvestre

La route est merdique"

"Des trous, des nids de poule, des graviers, il faut faire attention". Ce cycliste ne mâche pas ses mots quand il parle de la qualité de la route. "Espérons que la route sera nettoyée" lâche-t-il avec un sourire avant de repartir!

Petite pause photo avant de repartir © Radio France - François Sauvestre

On garde le sourire mais avec le soleil qui commence à chauffer, les efforts sont plus compliqués. Plus que quelques kilomètres...

Quelques montées plus tard, on arrive à Salouël devant le panneau qui indique 7,8 km avant l'arrivée. Le jour J, les coureurs feront une boucle dans Amiens pour arriver boulevard Faidherbe.

La fin du parcours risque de se faire en quelques minutes © Radio France - François Sauvestre