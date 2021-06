VIDÉO - Tour de France : on a reconnu la côte de la Fosse aux Loups à Landerneau, où arrivera la 1ère étape

Ce sera le juge de paix de la 1ère étape du Tour de France 2021 entre Brest et Landerneau. En compagnie du coureur landernéen Laurent Pichon (Arkéa-Samsic), on a reconnu la côte de la Fosse aux Loups, où passera le Tour pour la première fois et où le premier maillot jaune sera à prendre. Reportage.

Pour les équipes ou les coureurs qui n'auront pas pris le temps, ou la peine, de s'attarder sur cette difficulté, la surprise pourrait en être que plus grande. Car la côte de la Fosse aux Loups, après 195 kilomètres de course depuis le cité du Ponant, sera sans aucun doute le juge de paix de la première étape du Tour de France 2021 entre Brest et Landerneau, samedi 26 juin, avec trois derniers kilomètres à avaler.

Le premier maillot jaune à prendre au sommet de cette bosse inédite sur le Tour

En compagnie de Laurent Pichon, le coureur landernéen d'Arkéa-Samsic qui connaît tous les secrets de cette côte classée 3e catégorie (trois kilomètres à 5,7% de moyenne), on a reconnu en détails la côte de la Fosse aux Loups que certains ont découvert lors du récent Tro Bro Leon il y a un mois, dans le premier tiers de la course. Cette fois, le premier maillot jaune de la Grande Boucle 2021 sera à prendre au sommet.

Le placement sera hyper important.

"La route jusqu'à Landerneau est belle, puis elle devient plus technique avec des rond-points et une route qui se rétrécit avant le pied de la Fosse aux Loups" détaille le local de l'étape, "dans les 100 mètres avant le pied, il y a deux virages à 90 degrés. L'un à droite, puis l'un à gauche, donc le placement sera hyper important" pour s'engouffrer dans la rue du Pontic. "C'est étroit, on est entre des grands murs en pierre, et il n'y a pas beaucoup d'espace pour se replacer, ce sera tendu. Là où on pourra le faire, c'est après avoir franchi les rails de la voie ferrée au début de la rue de la Fosse aux Loups. Et là, on est directement dans les gros pourcentages, on avoisine les 15%. Il y a même un passage à 18%. Ce n'est pas très long, mais ça arrête bien. Et si on se met la toxine dans cette partie raide, il n'y aura aucun moment pour récupérer jusqu'à l'arrivée car on est tout le temps en prise".

Une victoire promise aux puncheurs, mais…

Si le maillot jaune semble destiné aux puncheurs au sommet, à condition de s'être bien placé en bas de cette bosse au pied technique et de se découvrir assez tôt, les puncheurs-sprinteurs pourraient tirer les marrons du feu. "Si les meilleurs puncheurs ne font pas l'effort dans la partie difficile, les meilleurs grimpeurs des sprinteurs, entre guillemets, pourront s'accrocher et sans doute disputer la victoire". Reportage en vidéo.

