Vidéo - Tour de France : l'arrivée au puy de Dôme, "c'est une légende" Christian Prudhomme

Il aime raconter l'anecdote, lorsqu'il prend les rênes d'ASO, la société organisatrice du Tour de France en 2004, Christian Prudhomme a tapé quatre mots sur son nouvel ordinateur de fonction : "Objectif puy de Dôme". 19 ans plus tard, le 9 juillet 2023, la Grande boucle sera bien de retour au sommet du volcan qui a fait la légende du Tour. Christian Prudhomme confie son "bonheur" et son "émotion" ce vendredi matin sur France Bleu Pays d'Auvergne.

"C'est une légende"

Pour le directeur du Tour de France l'arrivée au sommet du plus grand volcan de la Chaîne des Puys "c'est une légende parce que le puy de Dôme est arrivé sur le Tour de France la première année ou il y a eu des arrivées au sommet, en 1952. En 1952, il y a Sestrières en Italie, il y a l'Alpe d'Huez, il y a le Puy de Dôme et la victoire, en effet, de Fausto Coppi. C'est à dire que c'est le grand pianissimo dès la première fois qui est là. Et puis ensuite, il y a toute une série d'arrivées, il y a évidemment le 12 juillet 64, le duel Jacques Anquetil-Raymond Poulidor. Il y a ensuite Luis Ocaña, Eddy Merckx, un tas d'histoires..."

Cette étape représente aussi une occasion de faire connaître les mythes de Grande boucle aux plus jeunes pour Christian Prudhomme, "j'ai toujours très peur des gens qui n'ont pas de mémoire, c'est à dire avoir ces racines du Tour de France qui sont essentielles, et en même temps aller avec d'autres cols, d'autres endroits, d'autres lieux qui deviendront mythiques pour les plus jeunes. Et c'est aussi faire en sorte que les plus jeunes se réapproprient l'histoire du Tour de France."

Une arrivée unique mais sans public

Une histoire marquée par le profil de l'ascension du puy de Dôme, "cette arrivée en escargot, elle est effectivement unique", explique le directeur du Tour. "C'est à dire que ce sont non seulement les 12% de pente très très raide pendant quatre kilomètres, mais surtout que ça tourne toujours dans le même sens. Ça n'existe pas, ça n'existe nulle part ailleurs, c'est au puy de Dôme, c'est chez vous et c'est nulle part ailleurs. Et c'est ça qui fait cette ascension mythique, on va retrouver évidemment les meilleurs."

La contrepartie de cette arrivée tant espérée au sommet du puy de Dôme, l'absence de public sur les derniers kilomètres étant donné l'étroitesse de la voie à partir de l'ancienne barrière de péage sur la route d'accès. "En revanche, pour des raisons d'abord sportives, on va partir du plus bas de Clermont pour qu'il y ait la montée la plus longue possible, et aussi pour qu'un maximum de gens puissent se disséminer le long de la route" tempère Christian Prudhomme qui relève tout de même "un changement de paradigme". "Autrefois, il fallait que tout le Tour passe comme un bloc pour aller quelque part. La caravane, tout le monde et depuis des années en fait, on veut rendre la montagne aux champions. C'est à dire que si sur quelques kilomètres, sur les 3.500 kilomètres du Tour, il n'y a pas la caravane, il n'y a pas tous les moyens techniques, ce n'est pas grave. Il faut que les champions puissent y aller et qu'il y ait les moyens de diffusion à la télévision partout dans le monde".