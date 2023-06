VIDEO - Tour de France : l'arrivée sur le circuit de Nogaro

Pour France Bleu Gascogne, 3 membres du Cyclo Chalosse Tursan ont fait la reconnaissance de la 4ème étape du Tour de France 2023 : Dax - Nogaro. 181,8 kilomètres sur les routes des Landes et du Gers durant lesquels Amélie, Loïc et Philippe se sont relayés. Tout comme les pros du peloton, qui feront ce parcours le 4 juillet, ils ont sprinté devant la chapelle Notre Dame des Cyclistes (Labastide d'Armagnac) pour le sprint intermédiaire, grimpé la côté de Dému (classée en 4ème catégorie) et rejoint le circuit Paul Armagnac de Nogaro où sera jugée l'arrivée de cette étape.

Une belle récompense pour ces 3 cyclistes que de pouvoir rouler sur ce bitume de compétition, d'enrouler les virages et de forcer l'allure dans la grande ligne droite de l'arrivée où les attendait le drapeau à damiers.

ⓘ Publicité

Pour ce circuit bien plus familier des véhicules à moteur, ce sera une grande première d'accueillir le Tour de France. Cependant, le peloton a déjà roulé sur son bitume avec le Critérium des As en 1974 et la Route du Sud en 2017.