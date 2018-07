L'Australien Richie Porte a abandonné après une chute sur la 9e étape du Tour de France entre Arras et Roubaix ce dimanche 15 juillet 2018. Le leader de l'équipe BMC faisait partie des favoris de l'épreuve.

Arras, France

Avant même d'aborder les pavés de la 9e étape du Tour de France entre Arras et Roubaix ce dimanche 15 juillet 2018, l'Australien Richie Porte a dû abandonner après une chute. Le leader de l'équipe BMC était un des favoris de l'étape. Une dizaine de coureurs ont été pris dans une chute dans les premiers 20 kilomètres et Porte a été blessé à la clavicule. Ils ne sont plus que 167 coureurs sur la route du Tour de France ce dimanche.