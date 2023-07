VIDÉO - Tour de France : la côte basque vue d'un hélicoptère du Tour

Comme chaque jour, ce lundi, le Tour de France était suivi par des millions de téléspectateurs dans le monde. Une troisième étape ensoleillée entre Amorebieta-Etxano (près de Bilbao) et Bayonne a donné à voir le Pays Basque et son littoral sous leur meilleur jour. "La carte postale était magnifique, on en a pris plein les mirettes" a souligné Christian Prudhomme, le directeur du Tour, à l'arrivée à Bayonne. Sept hélicoptères survolent chaque jour la course. Deux engins sont équipés de caméras pour filmer les étapes, un autre sert de relais pour récupérer les images et les envoyer vers les camions-régie de la centaine de télévisions qui retransmet le Tour.

En marge de ce dispositif qui permet aux amateurs de vélo du monde entier de suivre la Grande boucle, quatre hélicoptères sont utilisés pour transporter des invités. Plusieurs fois par jour, ils se posent au bord du circuit et embarquent des passagers dits "VIP", pour un vol d'une vingtaine de minutes. Le plus souvent, il s'agit des invités d'entreprises partenaires du Tour de France. France Bleu est monté à bord de l'un de ces engins pour survoler le littoral et la course à 700 mètres de haut, de la plage de la Concha à Saint-Sébastien - Donosti, jusqu'à Saint-Jean-de-Luz.