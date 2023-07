VIDÉO - Tour de France : la Gironde vue d'un hélicoptère du Tour

Après la côte basque , la Gironde depuis les airs. France Bleu a pu embarquer à bord de l'un des quatre hélicoptères qui transportent chaque jour des invités de la Grande boucle, à 700 mètres de haut (2000 pieds) juste au-dessus des hélicoptères qui filment pour les télévisions du monde entier. Embarquement à Berthez au KM 102 de la 7ème étape entre Mont-de-Marsan et Bordeaux ce 7 juillet.

Une vingtaine de minutes de vol pour survoler Auros, Saint-Germain, Campech, Le Grusson, Langon, tout en longeant la Garonne, puis Saint-Maixant, Verdelais, Sainte-Croix-du-Mont, Loupiac, Cadillac-sur-Garonne, la côte de Béguey (qui compte pour le maillot du meilleur grimpeur) avant de se poser au KM 132 à Cardan. Expérience inoubliable pour Vincent, invité par son employeur Orange, et stressé avant de décoller "parce qu'il préfère le plateau des vaches". Il aurait presque trouvé le voyage trop court : "Ça ne bougeait pas trop. On était bien même si on avait du mal à se repérer. On tourne. On cherche un peu le peloton. Mais super expérience".

Ils sont 80 invités embarqués chaque jour chaque étape par quatre hélicoptères. Des hélicoptères priés par ASO l'organisateur du Tour, de penser à la planète. "On est à 30% de biocarburant cette année. Ce sera au moins 50% l'année prochaine" promet l'un des pilotes.