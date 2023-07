VIDÉO - Tour de France : quand Tito Bérasaluce pousse Bernard Labourdette dans le Tourmalet

Ce jeudi 6 juillet 2023, les coureurs du Tour de France vont une nouvelle fois gravir le Tourmalet, le col le plus emprunté par la Grande Boucle. En 1975, un coureur béarnais a souffert le calvaire dans la montée de ce col mythique. Bernard Labourdette, natif de Lurbe-Saint-Christau, s'est fracturé le poignet droit. Lui qui a déjà gagné une étape sur le Tour en 1971 à Gourette, ne veut pas abandonner. Il a pris le départ avec un énorme bandage qui lui prend toute la main et l'avant-bras. Il se retrouve seul à la dérive. Son calvaire est filmé par Jacques Ertaud dans un magnifique documentaire sur les domestiques du tour : Le Tour de France d'un coursier. Dans sa souffrance, un autre Béarnais va tenter de venir au secours de Bernard Labourdette.

Un géant sort de la foule

On est dans la 11e étape entre Pau et Saint-Lary-Soulan et le Plat d'Adet. C'est le 8 juillet 1975. Juste devant la voiture balais, Bernard Labourdette, maillot vert et blanc de l'équipe Sporting Lejeune grimace sous sa casquette. Il a des airs de Belmondo. Il souffre. Il ne peut même pas tenir son guidon. Il zigzague dans cette interminable montée du Tourmalet mais un géant sort de la foule. Pantalon gris, chemise à carreaux, lunettes de soleil, Tito Berasaluce, ancien de la section paloise vient à son secours. Il le pousse, encore et encore. Il souffle, il grimace lui aussi, mais il pousse toujours un peu plus Labourdette vers le sommet.

Malheureusement, cette solidarité béarnaise ne suffira pas. Un peu plus loin dans la vallée, Bernard Labourdette avec plus de trente minutes de retard sur le peloton, fini par abandonner. Il est en larmes. On le charge dans la voiture balais. Le Tour est fini pour lui. Il reviendra l'année suivante en 1976 pour son dernier Tour de France qu'il terminera à la 41e place. Bernard Labourdette est décédé l'année dernière en 2022, au mois de juillet, le mois du Tour de France.