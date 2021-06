VIDÉO - Tour de France : revivez la 1e étape entre Brest et Landerneau

De très nombreux amoureux du vélo ont encouragé les coureurs du Tour de France ce samedi sur les routes du Finistère. La première étape entre Brest à Landerneau a été remportée par le Français Julian Alaphilippe.

Tout le monde est d'accord : cela fait un bien fou de revoir du public sur les routes du Tour de France ! Pour la première étape entre Brest et Landerneau, de très nombreux fans de cyclisme sont venus applaudir et encourager les 184 coureurs de la Grande Boucle 2021. Et pour couronner cette belle journée, le Français Julian Alaphilippe est venu s'imposer au sommet de la côte de la Fosse aux Loups. Le coureur de l'équipe Deceuninck-Quick Step décroche par la même occasion le premier maillot jaune de cette 108e édition.

Malheureusement, cette étape a été marquée par deux énormes chutes au sein du peloton. A 45 km de l'arrivée puis à moins de 8 km de la ligne, des dizaines de coureurs se sont retrouvés à terre, et trois d'entre eux ont du abandonner la course : le Français Cyril Lemoine (B&B Hotels), le Lituanien Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ) et l'Allemand Jasha Sütterlin (Team DSM). Le premier carambolage a été causée par une spectatrice dont la pancarte empiétait sur la chaussée.

La direction de la course rappelle une nouvelle fois de ne pas gêner le passage des coureurs afin d'éviter tout accident.

