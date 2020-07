VIDÉO - "Un Tour d'avance" : Chatel-Guyon - Puy Mary, la 13e étape du Tour de France comme si vous y étiez

Avec "Un Tour d'avance", France Bleu vous emmène sur les routes du Tour de France à la rencontre des acteurs locaux, à travers une chronique quotidienne calquée sur les 21 étapes de la Grande Boucle comme si elles avaient lieu aux dates initialement prévues entre le 27 juin et le 19 juillet.

En raison de la crise sanitaire liée au confinement et au coronavirus, le Tour de France 2020 a été décalé du 29 août au 20 septembre. Mais France Bleu - radio officielle de la course - fait son "Tour d'avance" en sillonnant chaque jour les routes du Tour comme s'il s'était bien lancé le 27 juin, comme c'était prévu avant la Covid-19.

Aujourd’hui, zoom sur la treizième étape du Tour avec Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, et nos envoyés spéciaux Xavier Monferran et Romain Luquiens.

C'est une étape de montagne qui attend les coureurs, 191 km entre Chatel-Guyon dans le Puy-de-Dôme et le Puy Mary, dans le Cantal. Cette traversée du Massif central cumule le dénivelé le plus important du Tour 2020 : 4.400 mètres d'ascension au total. Et avant d'attaquer la montée finale du Pas de Peyrol, les coureurs devront franchir le col de Neronne, court mais raide (3,8 km à 9,1% de moyenne).

En arrivant au Puy de Dôme © Radio France - Xavier Monferran

Le train du Panoramique des Dômes arrive en gare pour grimper jusqu'au sommet du Puy de Dôme. © Radio France - Romain Luquiens

Avec Sébastien, notre conducteur et guide au sommet du Puy de Dôme © Radio France - Romain Luquiens

Les amateurs de parapente se régalent en s'élançant du haut du Puy de Dôme. © Radio France - Xavier Monferran

Le symbole du Puy de Dôme, son antenne qui trône au sommet. © Radio France - Xavier Monferran

L'une des nombreuses vues depuis le sommet du Puy de Dôme. © Radio France - Xavier Monferran

Sur la route du Cantal, les vaches de Salers nous indiquent la route du Puy Mary. © Radio France - Xavier Monferran

Et voici le sommet du Puy Mary où sera adjugée l'arrivée de cette 13ème étape du Tour 2020. © Radio France - Xavier Monferran

Charly, 91 ans, meilleur grimpeur et fidèle auditeur de France Bleu. © Radio France - Romain Luquiens

La carte officielle du Tour de France 2020 - ASO

