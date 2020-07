VIDÉO - "Un Tour d'avance" : Grenoble - Méribel-Col de la Loze, la 17e étape du Tour comme si vous y étiez

En raison de la crise sanitaire liée au confinement et au coronavirus, le Tour de France 2020 a été décalé du 29 août au 20 septembre. Mais France Bleu - radio officielle de la course - fait son "Tour d'avance" en sillonnant chaque jour les routes du Tour comme s'il s'était bien lancé le 27 juin, comme c'était prévu avant la Covid-19.

Aujourd’hui, zoom sur la 17e étape avec Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, et nos envoyés spéciaux Xavier Monferran et Romain Luquiens.

Le tracé de cette 17e étape, long de 168 kilomètres, marquera une belle entrée dans les Alpes à Grenoble, "ville emblématique et historique du vélo, du Critérium du Dauphiné et du Tour de France" selon le patron du Tour. Le peloton prendra ensuite la direction de la Maurienne et du col de la Madeleine, qui culmine 2.000 mètres d'altitude et se termine par 17 kilomètres d’ascension à 8,4%.

La mairie de Grenoble, ville départ de cette 17e étape. © Radio France - Xavier Monferran

Grenoble élue capitale française du vélo. © Radio France - Xavier Monferran

Les vélos sont à tous les coins de rue à Grenoble. © Radio France - Xavier Monferran

Les pistes cyclables sont légion, et on croise parfois davantage de deux roues que de voitures. © Radio France - Xavier Monferran

Eric Piolle, maire écologiste de Grenoble depuis 2014, heureux de revoir le Tour cette année dans sa ville, même si c'est en septembre. Au micro de Xavier Monferran pour France Bleu. © Radio France - Romain Luquiens

Le profil de la 17e étape du Tour de France - ASO

Arrivée à Meribel, ville étape du Tour 2020. © Radio France - Xavier Monferran

La mairie des Allues, commune dont dépend la station de Méribel. © Radio France - Xavier Monferran

Avec Thierry, notre guide, sur la route inédite qui conduit au sommet du col de la Loze. © Radio France - Romain Luquiens

Une vue du sommet du col de la Loze, au-dessus de Méribel. © Radio France - Xavier Monferran

Vue plongeante depuis le sommet du col de la Loze, au dessus de Méribel. © Radio France - Xavier Monferran

Thierry, guide pour France Bleu, au sommet du col de la Loze. © Radio France - Xavier Monferran

Du sommet du col de la Loze, il sera possible de suivre l'ascension des coureurs. © Radio France - Xavier Monferran

Meilleur grimpeur en haut du col de la Loze. © Radio France - Xavier Monferran

La ligne d'arrivée de la 17eme étape du Tour 2020, au sommet du col de la Loze. © Radio France - Xavier Monferran

