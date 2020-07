VIDÉO - "Un Tour d'avance" : jour de repos en Charente-Maritime

Avec "Un Tour d'avance", France Bleu vous emmène sur les routes du Tour de France à la rencontre des acteurs locaux, à travers une chronique quotidienne calquée sur les 21 étapes de la Grande Boucle comme si elles avaient lieu aux dates initialement prévues entre le 27 juin et le 19 juillet.

En raison de la crise sanitaire liée au confinement et au coronavirus, le Tour de France 2020 a été décalé du 29 août au 20 septembre. Mais France Bleu - radio officielle de la course - fait son "Tour d'avance" en sillonnant chaque jour les routes du Tour comme s'il s'était bien lancé le 27 juin, comme c'était prévu avant la Covid-19.

Aujourd’hui, zoom sur la première journée de repos en Charente-Maritime avec Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, et nos envoyées spéciales Hélène Langlois et Fanny Lechevestrier.

Repos actif à la Rochelle notamment, ou encore près des îles d'Oléron et de Ré. Les coureurs vont devoir s'entraîner au moins deux heures pour rester en forme et les leaders devront répondre aux sollicitations médiatiques. Une journée de repos bienvenue pour les cyclistes avant la 10e étape ce mardi entre Le Château d'Oléron et Saint-Martin-de-Ré, étape longue de 170 kilomètres.

La Rochelle dans la grisaille. L'entrée du port. © Radio France - Hélène Langlois

Le port de La Rochelle. © Radio France - Fanny Lechevestrier

La Rochelle, porte de la Grosse-Horloge. © Radio France - Fanny Lechevestrier

Place du marché central, La Rochelle. © Radio France - Fanny Lechevestrier

Alain, une figure centrale du marché de La Rochelle. © Radio France - Fanny Lechevestrier

Guillaume, ostréiculteur sur le marché de La Rochelle. © Radio France - Fanny Lechevestrier

Sur la route de Marennes Hiers-Brouage. © Radio France - Fanny Lechevestrier

Arrivée au musée du vélo, à Marennes Hiers-Brouage. © Radio France - Fanny Lechevestrier

Musée du vélo à Marennes Hiers-Brouage. © Radio France - Fanny Lechevestrier

Jean Sumo est le propriétaire du musée du vélo. © Radio France - Hélène Langlois

Jean Sumo devant un maillot du Tour de France des années 70. © Radio France - Hélène Langlois

En 1914, les Allemands ont conçu des pneus à ressort pour faire à la pénurie de caoutchouc. C'est le genre de vélo étonnant qu'a acquis Jean Sumo. © Radio France - Hélène Langlois

On trouve dans le musée, des prototypes, des vélos rares. Ici, au fond avec une roue Mavic. © Radio France - Fanny Lechevestrier

Pour acquérir ce vélo, Jean Sumo a écourté un apéro avec des amis pour être le premier acheteur sur le coup, à plus de 200 kms de chez lui. © Radio France - Hélène Langlois

Un autre style de vélo sur la place du village de Marennes Hiers-Brouage. © Radio France - Hélène Langlois

