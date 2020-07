VIDÉO - "Un Tour d'avance" : jour de repos en Isère

Avec "Un Tour d'avance", France Bleu vous emmène sur les routes du Tour de France à la rencontre des acteurs locaux, à travers une chronique quotidienne calquée sur les 21 étapes de la Grande Boucle comme si elles avaient lieu aux dates initialement prévues entre le 27 juin et le 19 juillet.

En raison de la crise sanitaire liée au confinement et au coronavirus, le Tour de France 2020 a été décalé du 29 août au 20 septembre. Mais France Bleu - radio officielle de la course - fait son "Tour d'avance" en sillonnant chaque jour les routes du Tour comme s'il s'était bien lancé le 27 juin, comme c'était prévu avant la Covid-19.

Aujourd’hui, zoom sur la seconde et dernière journée de repos en Isère avec Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, et nos envoyés spéciaux Xavier Monferran et Romain Luquiens.

Repos actif puisque les coureurs vont devoir s'entraîner pour rester en forme et les leaders devront répondre aux sollicitations médiatiques. Une journée de repos bienvenue pour les cyclistes avant une étape 100 % iséroise, entre La Tour du Pin et Villard de Lans. L'occasion pour nous de visiter Varces, au sud de Grenoble.

Dans les allées de la brocante de Varces, au pied des montagnes. © Radio France - Xavier Monferran

Chantal, brocanteuse professionnelle, sur son stand à Varces. © Radio France - Romain Luquiens

L'une des trouvailles de la brocante : un vélo réveil qui joue de la musique © Radio France - Romain Luquiens

Manuel, le responsable de la brocante de Varces, et fidèle auditeur de France Bleu Isère, en entretien avec Xavier. © Radio France - Romain Luquiens

