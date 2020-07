VIDÉO - "Un Tour d'avance" : Le Teil - Mont Aigoual, la 6e étape du Tour de France comme si vous y étiez

Avec "Un Tour d'avance", France Bleu vous emmène sur les routes du Tour de France à la rencontre des acteurs locaux, à travers une chronique quotidienne calquée sur les 21 étapes de la Grande Boucle comme si elles avaient lieu aux dates initialement prévues entre le 27 juin et le 19 juillet.

En raison de la crise sanitaire liée au confinement et au coronavirus, le Tour de France 2020 a été décalé du 29 août au 20 septembre. Mais France Bleu - radio officielle de la course - fait son "Tour d'avance" en sillonnant chaque jour les routes du Tour comme s'il s'était bien lancé le 27 juin, comme c'était prévu avant la Covid-19.

Aujourd’hui, zoom sur la sixième étape avec Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, et nos envoyées spéciales Hélène Langlois et Fanny Lechevestrier.

Les coureurs parcourront 191 kilomètres entre Le Teil (Ardèche) et le Mont Aigoual, sommet du Massif central situé entre le Gard et la Lozère. C'est la première fois que Le Teil, commune durement touchée par un séisme en novembre 2019, accueillera la Grande Boucle et qu'une arrivée sera jugée au Mont Aigoual, vaste plateau situé à 1.567 mètres d’altitude.

.

L'église du Teil, sans sa flèche, porte encore les stigmates du tremblement de terre de novembre dernier. © Radio France - Hélène Langlois

La pierre sommitale et la croix de l'église Saint-Etienne de Mélas, au Teil, posée sur le parvis de l'église, un symbole du séisme. © Radio France - Hélène Langlois

La ville du Teil se relève en se parant de fleurs jaunes, aux couleurs du Tour. © Radio France - Hélène Langlois

La 6e étape du Tour de France. - ASO

Passage par Anduze, km 104, dans le Gard. © Radio France - Fanny Lechevestrier

La montée au Mont-Aigoual se fait par le très difficile et étroit Col de la Lusette. © Radio France - Fanny Lechevestrier

C'est sur le site du Mont-Aigoual que sera jugée l'arrivée de la 6e étape, à 1567 m d'altitude. © Radio France - Hélène Langlois

Le Mont-Aigoual dominé par son observatoire météo. © Radio France - Fanny Lechevestrier

Visite des lieux avec Delphine Bourrier, la responsable touristique de l'Observatoire du Mont-Aigoual. © Radio France - Hélène Langlois

Vue du Mont-Aigoual. Par temps clair, on peut y voir un quart de la France. © Radio France - Fanny Lechevestrier

La carte officielle du Tour de France 2020 - ASO

Les 21 étapes : cliquez sur le lien pour le détail des cartes

► Notre dossier Tour de France 2020