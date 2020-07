VIDÉO - "Un Tour d'avance" : Lure - La Planche des Belles Filles, la 20e étape du Tour comme si vous y étiez

Avec "Un Tour d'avance", France Bleu vous emmène sur les routes du Tour de France à la rencontre des acteurs locaux, à travers une chronique quotidienne calquée sur les 21 étapes de la Grande Boucle comme si elles avaient lieu aux dates initialement prévues entre le 27 juin et le 19 juillet.

La 20e étape du Tour de France entre Lure et la Planche des Belles Filles

En raison de la crise sanitaire liée au confinement et au coronavirus, le Tour de France 2020 a été décalé du 29 août au 20 septembre. Mais France Bleu - radio officielle de la course - fait son "Tour d'avance" en sillonnant chaque jour les routes du Tour comme s'il s'était bien lancé le 27 juin, comme c'était prévu avant la Covid-19.

Aujourd’hui, zoom sur la 20e et avant-dernière étape avec Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, et nos envoyés spéciaux Xavier Monferran et Romain Luquiens.

Pour cette étape, les coureurs affronteront un contre-la-montre de 36 kilomètres, de Lure pour rejoindre la célèbre Planche des Belles Filles. Le peloton passera par Mélisey, le village de Thibaut Pinot. La principale difficulté se jouera dans les six derniers kilomètres : la montée entre Plancher-Les-Mines et La Planche des Belles Filles. Cette montée débute avec une côte à 13%, et se termine sur une arrivée en côte à 20%.

Bienvenue à Mélisey, la commune de Thibaut Pinot © Radio France - Xavier Monferran

La mairie de Mélisey, qui accueillait jeudi une réunion Tour de France, pour préparer le passage de la course. © Radio France - Xavier Monferran

Mélisey, petite commune de Haute Saône, où le Tour passera lors de la 20e étape, un contre-la-montre jusqu'en haut de la Planche des Belles Filles. © Radio France - Xavier Monferran

Régis Pinot, le maire de Mélisey, et papa du coureur cycliste, Thibaut Pinot. © Radio France - Romain Luquiens

Le parcours de la 20e étape du Tour de France - ASO

Un vélo rouge dans Plancher les Mines, en bas de la Planche des Belles Filles. © Radio France - Romain Luquiens

A Plancher-les-mines, tout le monde est derrière Thibaut Pinot et son équipe. © Radio France - Romain Luquiens

La montée de la Planche des Belles Filles est devenu un incontournable pour les cyclistes. © Radio France - Xavier Monferran

Les derniers kilomètres de la 20e étape du Tour de France - ASO

Aucune voiture ne peut monter au sommet de la Planche des Belles Filles. © Radio France - Xavier Monferran

Le sommet de la Planche des Belles Filles n'est plus très loin. © Radio France - Romain Luquiens

La Planche des Belles Filles soutient son coureur, Thibaut Pinot. © Radio France - Romain Luquiens

