VIDÉO - "Un Tour d'avance" : Mantes-la-Jolie - Paris, la dernière étape du Tour comme si vous y étiez

Avec "Un Tour d'avance", France Bleu vous emmène sur les routes du Tour de France à la rencontre des acteurs locaux, à travers une chronique quotidienne calquée sur les 21 étapes de la Grande Boucle comme si elles avaient lieu aux dates initialement prévues entre le 27 juin et le 19 juillet.

La 21e et dernière étape du Tour de France, entre Mantes-la-Jolie et Paris Champs-Elysées

"En raison de la crise sanitaire liée au confinement e entre Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, et les Champs-Élysées, à Paris."tembre. Mais France Bleu - radio officielle de la course - fait son "Tour d'avance" en sillonnant chaque jour les routes du Tour comme s'il s'était bien lancé le 27 juin, comme c'était prévu avant la Covid-19.

Aujourd’hui, zoom sur la 21e et dernière étape avec Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, et nos envoyés spéciaux Xavier Monferran et Romain Luquiens.

Pour cette ultime étape, le peloton va parcourir 122 km entre Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, et les Champs-Élysées, à Paris."L'étape la plus prestigieuse pour un sprinter, l'étape de la consécration pour le maillot jaune", souligne le patron de la Grande boucle.

Le quartier du Val Fourré, à Mantes la Jolie, qui va accueillir le village départ du Tour de France. © Radio France - Xavier Monferran

C'est devant le Stade Nautique du Val Fourré que sera installé le village départ de cette dernière étape du Tour. © Radio France - Romain Luquiens

Yazid Kherfi, enfant du Val Fourré, ancien braqueur devenu médiateur dans les cités, devant son camion de la Médiation Nomade. © Radio France - Romain Luquiens

Yazid Kherfi, au micro de France Bleu. © Radio France - Romain Luquiens

Yazid Kherfi pose devant son camion de la Médiation Nomade. © Radio France - Xavier Monferran

Le Château de Versailles, vu depuis l'autre bout des jardins. © Radio France - Xavier Monferran

Dans les jardins du château de Versailles. © Radio France - Romain Luquiens

Alain Baraton, jardinier en chef du château de Versailles. © Radio France - Romain Luquiens

De retour à Paris pour la dernière étape du Tour © Radio France - Xavier Monferran

