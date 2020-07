VIDÉO - "Un Tour d'avance" : Millau - Lavaur, la 7e étape du Tour de France comme si vous y étiez

Avec "Un Tour d'avance", France Bleu vous emmène sur les routes du Tour de France à la rencontre des acteurs locaux, à travers une chronique quotidienne calquée sur les 21 étapes de la Grande Boucle comme si elles avaient lieu aux dates initialement prévues entre le 27 juin et le 19 juillet.

En raison de la crise sanitaire liée au confinement et au coronavirus, le Tour de France 2020 a été décalé du 29 août au 20 septembre. Mais France Bleu - radio officielle de la course - fait son "Tour d'avance" en sillonnant chaque jour les routes du Tour comme s'il s'était bien lancé le 27 juin, comme c'était prévu avant la Covid-19.

Aujourd’hui, zoom sur la septième étape avec Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, et nos envoyées spéciales Hélène Langlois et Fanny Lechevestrier.

Le départ sera donné à Millau, en Aveyron, et l'arrivée sera jugée à Lavaur, dans le Tarn, après 168 km. La cité tarnaise n'a plus accueilli le Tour depuis 2011 : Thomas Voeckler portait alors le maillot jaune et Mark Cavendish l'avait emporté au sprint. Cette année, les coureurs doivent s'attendre à une étape vallonnée. Le vent d'autan pourrait aussi perturber les plans des sprinteurs.

A Millau, ville départ de cette 7e étape, nos reporters ont rencontré Michel Mora alias Papa Lugo, le facteur-chanteur. © Radio France - Hélène Langlois

Le peloton du Tour de France passera cette année sous l'impressionnant viaduc de Millau. © Radio France - Fanny Lechevestrier

L'Aveyron au programme de cette 7e étape du Tour, durant les 73 premiers kms. Ici, après Saint-Affrique. © Radio France - Fanny Lechevestrier

Dès le 80e km, arrivée dans le Tarn. © Radio France - Fanny Lechevestrier

Les pensionnaires de l'Ehpad Cécile-Bousquet (Haute-Garonne) lancés dans le pari fou de parcourir 3.500 kms sur des vélos d'appartement d'ici le passage du Tour à Lavaur. © Radio France - Hélène Langlois

Ils ont déjà parcouru 1.115 kms : un tableau tient à jour leur avancée quotidienne. © Radio France - Fanny Lechevestrier

Une initiative venue des pensionnaires et encouragée par la directrice de l'ehpad Allia Pillon. © Radio France - Hélène Langlois

L'une des plus assidues, c'est Régine, 89 ans et 5 kms parcourus ce jour. © Radio France - Hélène Langlois

Et comme pour les champions, les pensionnaires ont leur caravane. © Radio France - Fanny Lechevestrier

Lavaur, théâtre de l'arrivée de la 7e étape avec en toile de fond, la cathédrale de style gothique méridional. © Radio France - Fanny Lechevestrier

