VIDÉO - Découvrez le tracé de la 33e édition du Tour Poitou-Charentes

Le détail des étapes de la 33ème édition du Tour Poitou-Charentes a été dévoilé ce vendredi à Poitiers. On y découvre quelques surprises et des nouveautés, notamment une course handisport et une épreuve féminine qui devient internationale. Découvrez le tracé de cette 33ème édition en vidéo.

Nouvelle-Aquitaine, France

On connaît à présent le détail du parcours de cette 33ème édition du Tour Poitou-Charentes. Il a été dévoilé ce vendredi à Poitiers. Cinq étapes sont au programme avec plus de 650 kilomètres de course répartis sur quatre jours entre le 27 et le 30 août prochain.

La première étape partira de Niort dans les Deux-Sèvres le 27 août et rejoindra Rochefort, en Charentes-Maritime. Une étape de 188 kilomètres. Le lendemain, les coureurs feront Rochefort-Aigre, en Charentes pour cette deuxième étape de plus de 168 kilomètres.

La troisième étape est coupée en deux : une course de 110 kilomètres dans un premier temps, entre Châtellerault dans la Vienne et Pleumartin toujours dans la Vienne et puis un contre-la-montre de 23 kilomètres l'après-midi dans un second temps. Les coureurs partiront de Leigné-les-Bois, dans la Vienne, pour rejoindre Pleumartin.

Enfin, 5ème et dernière étape de ce Tour Poitou-Charentes entre Aigre et Poitiers le 30 août. "On a modifié la fin de parcours de cette dernière étape par rapport à l'an dernier pour plus de suspens", détaille Alain Clouet, le directeur du Tour Poitou-Charentes. "La côte finale est moins pentue mais plus longue, donc plus exigeante. On va être servis niveau surprises". Exit donc la côte de la rue de la Barre à Poitiers et place à la rue des 4 cyprès, plus longue et plus compliquée à maîtriser pour les coureurs.

Présentation du tracé du 33e Tour #PoitouCharentes@NvelleAquitaine en présence de @chava_sylvain et @DemayCoralie. Tour du 27 au 30 août prochain pic.twitter.com/nrsrCUtHr7 — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) May 24, 2019

Au total, 18 équipes sont engagées pour cette édition. Seulement deux formations de World Tour seront présentes, AG2R-La Mondiale et Groupama-FDJ. "C'est un peu dommage de voir si peu de grandes équipes sur nos routes françaises mais le Tour d'Allemagne est organisé à la même période", s'agace Alain Clouet. "On va continuer à se battre pour nos courses mais j'espère que les instances du cyclisme seront à nos côtés pour ne pas laisser les équipes World Tour participer seulement aux épreuves World Tour". Parmi les autres formations engagées, on retrouve les deux équipes bretonnes Continentales Pro Arkéa-Samsic et Vital Concept-B&B Hotels.

Une course handisport

Pour la première fois cette année, une course handisport est organisée le jeudi 29 août sur le même parcours que les valides. Une épreuve de contre-la-montre en monocycles et en tricycles. Elle comptera pour le championnat de France handisport. Entre 40 et 50 participants sont attendus sur cette épreuve entre Leigné-les-Bois, dans la Vienne et Pleumartin, également dans la Vienne.

Autre nouveauté, la Picto-Charentaise, la course féminine devient internationale. Là aussi, 18 équipes devraient être au départ. L'épreuve se déroulera à Poitiers le 30 août, sur le même parcours que la dernière étape homme mais fera seulement 14,6 kilomètres. L'équipe FDJ-Nouvelle Aquitaine Futuroscope avait l'habitude de survoler ce rendez-vous depuis la création de cette course il y a quatre ans, ça va être un peu plus dur cette année reconnaît Coralie Demay, coureuse de l'équipe : "Il faut être attentif aux échappées, réussir à gérer la course comme on l'a fait chaque année. Le fait que ce soit un niveau plus élevé cette fois, ça nous fait un peu plus peur mais au moins il y aura plus de spectacle. Pour attirer un peu plus le public à regarder le cyclisme féminin, c'est une très bonne chose".

Cette course ainsi que la 33ème édition du Tour Poitou-Charentes est bien évidemment à suivre sur les antennes de France Bleu dès le 27 août prochain.