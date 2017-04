VIDÉOS - Cyclisme : Paris-Camembert, de Pont-Audemer à Livarot

C'est la 78e édition de la prestigieuse course Paris-Camembert ce mardi. Au programme : 200 kilomètres entre Pont-Audemer dans l'Eure et Livarot dans le Calvados.

Le départ ce mardi à 11h15 de la 78e édition du Paris-Camembert. La classique cycliste normande s'élancera de Pont-Audemer dans l'Eure pour rallier Livarot-Pays D'Auge. C'est la première fois que la commune calvadosienne accueille l'arrivée de la course qui était arrivée 77 fois à Vimoutiers. Autre changement : le retour de la programmation de Paris-Camembert en semaine et non plus un dimanche comme les deux précédentes éditions.

Voeckler et Bouhanni au départ

Pour cette édition, 16 équipes sont engagée : le sprinter Nacer Bouhanni, Thomas Voeckler, l'un des chouchous du public du tour de France, ou encore Cyril Gauthier, le vainqueur de l'an passé (notre photo principale). Sans parler des coureurs normands Jérémy Cornu et Paul Ourcelin, tous deux passés par le club de Livarot.

Nacer Bouhanni et Thomas Voeckler au départ de ce Paris-Camembert 2017. © Maxppp -

Livarot pour l'arrivée

Autre changement justement en parlant de Livarot : le parcours et ses 200 km redessinés pour cette nouvelle arrivée (voir vidéos ci-dessous). Fini Vimoutiers qui accueillait les coureurs depuis 1934 et la création de la course avec ses côtes. On retrouvera cependant de belles pentes avec notamment celle d'Angleterre et ses 4% à grimper sur 2,5km, deux fois avant de franchir la ligne d'arrivée à Livarot.