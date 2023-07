VIDÉOS - "T'es beau Pinot" : chouchou des fans du tour de France, Thibaut Pinot fêté au long de la 20e étape

"Une folie, une dinguerie... " Il n'y a pas de mots pour décrire l'ambiance autour du passage de Thibaut Pinot lors de cette 20e étape du Tour de France entre Belfort et le Markstein . C'était la dernière participation du coureur franc-comtois sous les couleurs de la FDJ et celle-ci a été saluée dignement sur les routes, que ce soit à Belfort, ville départ, dans la montée des cols des Vosges, à l'arrivée au Markstein et, bien sûr, dans le "virage Pinot" où régnait une ambiance de folie.

Le Tour de France est quasiment joué. Cette journée de samedi s'est donc transformée en une journée pour faire la "fête à Thibaut Pinot" qui a rempli toutes ses promesses. "Le gagnant du cœur" disait un auditeur de France Bleu dans notre direct. D'ailleurs, il a été élu le meilleur combatif de l'étape.

Et soudain le virage Pinot s'enflamme

"Thibaut Pinot, si tu m’entends, fais un dernier tour l’an prochain", dit un de ses fervents supporters quelques instants avant son passage. Une minute après, ce petit bout de route à deux kilomètres du Petit Ballon rebaptisé "Virage Pinot" s'enflamme. Thibaut Pinot a attaqué à six kilomètres du sommet et il arrive seul en tête dans ce fameux virage, 30 secondes devant ses premiers poursuivants. Entre les cris, les chants, les panneaux, c'est bien lui le héros du jour.

Dans le "Virage Pinot" , peu après 16h, la folie atteint son comble. Ici les fans, à commencer par le collectif UltrasPinot, ont tout organisé depuis des semaines pour acclamer comme il se doit celui qu'ils appellent leur idole. Avec la FFL, la fédération française de la lose, ils ont mis en place une véritable fiesta, du jamais vu sur le Tour de France. Même l'application Waze a rentré le lieu dans les GPS.

Un peu plus loin, dans les Vosges, au col de la Grosse Pierre, là aussi le champion est aclamé.

L'émotion de la dernière

Et avant la folie de la route, l'image forte, c'est d'abord l'émotion de l'entraîneur Marc Madiot, au départ du village du Tour de France à Belfort ce matin, il n'a pu retenir ses larmes quand il est interrogé sur Thibaut Pinot.

Ailleurs aussi, on sent que le héros du jour, c'est lui, Thibaut Pinot, parce qu'il est d'ici, mais surtout parce qu'il est attachant. Sur les panneaux, sur la route, son nom est partout du départ à l'arrivée.

Le roi du lol et de la lose

Et si le coureur enthousiasme autant les foules, c'est peut-être parce qu'il représente cet esprit français. Un peu comme Poulidor en son temps, Thibaut Pinot, c'est l'homme qui est souvent à deux doigts de gagner, mais qui au dernier moment trébuche. Son abandon lors du Tour de France en 2019 , alors qu'il est dans le classement de tête en est l'illustration.

Mais Thibaut Pinot, c'est aussi le roi du second degré, sa chèvre, kimgoat, reine d'instagram , mais aussi le collectif des Ultras Pinot et la Fédération française de la lose, ces comptes parodiques qu'il n'hésite pas à relayer sur les réseaux sociaux.

Simple comme Pinot

Si le gens aiment Pinot, c'est aussi parce qu'il est simple. À quelques heures de l'étape, son cœur franc-comtois a une pensée pour le FC Sochaux, qui vit des heures délicates. La veille, il a fait un tweet pour encourager le club, qui est au bord du dépôt de bilan.

Ce samedi matin, il l'a dit au micro de France Bleu Belfort : "Sochaux, pour moi c'est beaucoup. J’ai toujours été à Bonal depuis tout petit. C’est normal, on espère tous que la situation va se régler".

Au final, Thibaut Pinot termine 7e de l'étape, mais premier dans nos cœurs ! 💛💙

Et lui aussi a senti les frissons. "C’était incroyable. Il y avait tellement de monde au bord de la route, c’était incroyable. Ça restera un des plus beaux moments de ma carrière. C’est beaucoup de frissons et beaucoup de fierté" conclut Thibaut Pinot à l'arrivée au micro de Luc Dreosto de France Bleu Alsace.