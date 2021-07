VIDÉOS - Tour de France : revivez l'incroyable ambiance dans la côte du Pic Saint-Loup

Le Tour de France a traversé l'Hérault ce vendredi à l'occasion de la 13e étape entre Nîmes et Carcassonne. Les coureurs ont gravi la côte du Pic Saint-Loup dans une magnifique ambiance. Plusieurs centaine de spectateurs ont garni les 5 km de montée.

Ils sont venus à pied, en camping-car, à vélo ou en voiture. Plusieurs centaine de spectateurs ont bordé les 5 km de montée de la côte du Pic Saint-Loup ce vendredi entre Saint-Jean-de-Cuculles et Cazevieille. Classée en 4e catégorie, il s'agissait de l'unique difficulté de la journée lors de cette 13e étape entre Nîmes et Carcassonne remportée par le sprinteur Mark Cavendish. L'ambiance dans la côte était bouillante lors du passage de la caravane et des coureurs.

"Je viens de voir Pierre Rolland, c'est bon ma journée est géniale." Ce jeune montpelliérain tout sourire au passage du peloton au pied du Pic Saint-Loup. L'attente était longue mais le spectacle a enchanté petits et grands. Fabrice est venu avec Eliot son fils de 7 ans : "c'est la première fois que je partage ce moment avec lui". "J'ai vu Julian Alaphilippe, le maillot vert et blanc", confie le garçon tout sourire.

Reportage dans la côte du Pic Saint-Loup au passage des coureurs du Tour Copier

La récolte des cadeaux

Juste avant le passage des coureurs, la caravane publicitaire a, elle aussi, rencontré un franc succès. "Il faut crier et se montrer", confesse Pierrick. Avec son ami François, déguisé en Pamela Anderson, ils se sont placés dans un virage stratégique juste avant le sommet. "J'ai de tout, de la lessive, des biscuits, un t-shirt mais surtout le graal. C'était l'objectif de repartir avec un bob Cochonou", détaille Pierrick.

Reportage avec François et Pierrick en pleine récolte des cadeaux de la caravane du Tour de France Copier

Des vélos de partout

Les Héraultais et vacanciers de passage dans le département ont été nombreux à tester eux-mêmes la côte du Pic Saint-Loup et ses 5 km à 3,6 % de moyenne. "Pas facile pour les amateurs parce qu'il y a un beau faux plat montant au milieu. C'est un peu le fief de la région", avoue Olivier en tenue de cycliste.

Du monde dans le dernier gros virage avant le sommet de la côte du Pic Saint-Loup (Hérault) © Radio France - Romain Berchet

Belle ambiance sur la route du Tour de France dans la côte du Pic Saint-Loup (Hérault) © Radio France - Romain Berchet

